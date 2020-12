PSOE abrirá expediente sancionador "sin aspavientos" a Rodrigo por votar junto al PP

TOLEDO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Fernando Mora, ha confirmado que el diputado regional por la provincia de Ciudad Real Iván Rodrigo votó alineándose con PP y Cs y en contra de la disciplina de voto socialista en un paquete de 73 enmiendas a los presupuestos que incluía una propuesta para instalar una UCI en Tomelloso, localidad donde el parlamentario es teniente de alcalde.

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, ha insistido en que en la reunión previa del Grupo Parlamentario para preparar el pleno de presupuestos "en ningún momento dijo a nadie de la dirección que pensaba votar a favor de esa enmienda del PP".

"Si decidió hacerlo sin consultarlo, obviamente, el grupo tendrá que tomar algún tipo de medida. Abrirá expediente dentro de la normalidad, sin aspavientos, y tendrá que establecer la sanción que corresponda, algo que ocurre en cualquier Parlamento y en cualquier grupo parlamentario", ha afirmado. "No se nos informó, no se nos dijo que la intención fuera esa y responderemos en ese sentido", ha abundado, indicando que la sanción a estudiar será pecuniaria.

Preguntado sobre si es la primera vez en la historia que un diputado socialista se salta la disciplina de voto en el Parlamento de Castilla-La Mancha, ha recordado un episodio ocurrido en 1989 con José Bono como presidente, cuando el diputado regional del PSOE de Castilla-La Mancha Anastasio López Ramírez, también alcalde de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), fue trasladado en ambulancia desde Madrid hasta la sede del Parlamento para que su partido no perdiera la votación en la que se debatía el Plan de Desarrollo regional.

López Ramírez estaba internado en el hospital Clínico, convaleciente de una operación en una pierna. A pesar de que el PSOE contaba con mayoría en el Parlamento castellanomanchego, los socialistas pudieron haber perdido la votación al no acudir al pleno algunos diputados toledanos considerados sector crítico que alegaron enfermedad.

"Se pusieron enfermos para no votar el PDR y usarlo como elemento de presión político por cuestiones internas de partido. López Ramírez vino en ambulancia, votó y salvó aquella circunstancia a pesar de que tres o cuatro diputados de Toledo no acudieron al pleno alegando enfermedad, cosa que estuvo en duda. Es la única vez de la que yo tengo constancia", ha señalado.

LA UCI EN TOMELLOSO, "UN TEMA COMPLEJO"

Fernando Mora se ha referido al tema de fondo por el cual el parlamentario se saltó la orden del grupo, indicando que la UCI para el hospital de Tomelloso es "un tema complejo en el cual no se puede prometer el oro y el moro".

"No es una cuestión de decir que vamos a prometer o que lo vamos a hacer. Eso lo dicen quienes no lo hicieron y quienes jamás lo harían si gobernasen. No queremos mentir a tomelloseros. Se han puesto medios suficientes para atender el COVID", ha aseverado.

Tras dejar claro que la crisis sufrida en la localidad manchega al principio de la pandemia se ha corregido, ha dicho que en todo caso "nadie descarta la UCI", pero hay que estudiarlo "con rigor" y evitar sumarse "a esas falsas promesas y decir que mañana estará".