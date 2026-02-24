PSOE cree que a Valverde le fallan "las matemáticas" y ve más posible un sorpaso de Vox a PP a que Núñez gane a Page

Archivo - El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, en una foto de archivo. - PSOE - Archivo

TOLEDO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha asegurado que al presidente de la Diputación de Ciudad Real y también presidente del PP en la provincia ciudadrealeña, Miguel Ángel Valverde, le fallan "las matemáticas" en sus vaticinios electorales porque el papel del presidente regional de los 'populares', Paco Núñez, tiene un papel "cada vez más débil".

Así ha reaccionado Gutiérrez en su cuenta de X este martes a la entrevista concedida por Miguel Ángel Valverde a Europa Press, en la que aseguraba que el crecimiento de Vox puede ser "la clave" para que Núñez desbanque al actual presidente autonómico, el socialista Emiliano García-Page, en las próximas elecciones autonómicas.

"El aumento de Vox en algunas provincias es fuerte, sí, y el papel de Núñez cada vez más débil, lo que hace que esté más cerca el sorpasso de Vox al PP que Núñez de ganar a Page", ha expresado.

En este sentido, ha abundado en que el crecimiento de Vox "quita diputados al PP, como ya sucedió con Ciudadanos en 2019", aunque en este caso ve una diferencia, que "si sigue así la tendencia, lo mismo el que empieza a decir que puede ser presidente con los votos de Núñez es el líder de Vox".

"Nosotros evitaremos cualquier escenario de retrocesos y sumisiones a las sedes de Madrid: en Castilla-La Mancha no mandarán ni Tellado ni Abascal", ha aseverado.