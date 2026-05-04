PSOE critica el "abandono" del teatro-auditorio de Ciudad Real y Ayuntamiento recuerda que "no hicieron nada" en 8 años

Teatro-auditorio de Ciudad Real - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 4 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ciudad Real, Sara Martínez, ha acusado al alcalde, Francisco Cañizares, de acumular "promesas vacías" e "incumplidas" en torno al teatro-auditorio, una infraestructura paralizada desde hace más de 15 años, mientras que el portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, ha respondido recordando al PSOE que durante sus ocho años de gobierno "no hicieron nada" para intentar ponerla en marcha.

Durante una rueda de prensa celebrada este lunes frente al propio teatro-auditorio, Martínez ha situado el teatro-auditorio como ejemplo de lo que, a su juicio, ha sido la gestión del Gobierno local en estos tres años de legislatura.

"Promesas vacías, promesas incumplidas y al final seguimos teniendo más de lo mismo", ha afirmado, al tiempo que ha reprochado a Cañizares que en campaña electoral asegurara que iba a "darle vida" a esta infraestructura.

La portavoz socialista ha criticado que, tres años después, "solamente ha habido un informe" de 15.000 euros encargado y ha señalado que el teatro-auditorio "sigue exactamente igual".

Martínez ha realizado estas declaraciones desde la plaza del entorno del teatro-auditorio, en el barrio de Larache, donde ha denunciado una situación de "dejadez absoluta" en un espacio que, ha recordado, se encuentra en el "corazón" de este barrio.

La edil socialista también ha reprochado al equipo de Gobierno la situación del aparcamiento subterráneo del teatro-auditorio, sobre el que ha asegurado que el alcalde y el concejal de barrio anunciaron en distintas asambleas vecinales que iba a estar abierto como disuasorio. "Tres años después el aparcamiento sigue cerrado", ha lamentado.

A su juicio, esta situación refleja una forma de gobernar basada en "muchos anuncios" y "mucho marketing", pero sin resultados visibles.

CRITICAN QUE PSOE QUE NO HIZO NADA EN OCHO AÑOS

Desde el equipo de Gobierno, su portavoz, Guillermo Arroyo, ha recordado al PSOE de la capital provincial que, durante sus ocho años de gobierno, no hicieron "nada" por intentar poner en marcha el inacabado teatro-auditorio.

Arroyo ha defendido que el actual Ejecutivo está trabajando "desde el minuto uno" tras su llegada al Gobierno municipal en 2023 y ha insistido en que, frente a la "inacción" que atribuye al PSOE, ahora sí se han dado pasos para conocer el estado real del edificio y plantear una posible recuperación.

En este sentido, ha explicado que el Ayuntamiento encargó un proyecto por importe de 15.000 euros para analizar la situación de la estructura del teatro-auditorio.

Según ha señalado, ese informe concluyó que la estructura es buena, lo que abre la puerta a seguir avanzando en la definición de las actuaciones necesarias.

El portavoz del equipo de Gobierno ha destacado que el teatro-auditorio es uno de los grandes proyectos incluidos en la estrategia presentada por el Ayuntamiento de Ciudad Real a los fondos europeos FEDER-EDIL, con una previsión de 9,5 millones de euros para concluir esta infraestructura.

Arroyo ha recordado, además, que el presupuesto municipal ya contempla una partida de un millón de euros destinada a la rehabilitación del teatro-auditorio y de su entorno, como paso previo para seguir desarrollando el proyecto.

El portavoz ha explicado que el Ayuntamiento trabaja ahora en la elaboración de un proyecto que tendrá un coste elevado y que deberá determinar las fases necesarias para culminar la recuperación del teatro-auditorio.

En relación con el aparcamiento subterráneo vinculado al teatro-auditorio, Arroyo ha indicado que el Consistorio se encuentra en una "fase importante" para poder abrirlo al público y que empiece a funcionar como parking disuasorio.

Según ha precisado, existía una cuestión técnica relacionada con el ascensor del parking, que no cumplía los requisitos necesarios de accesibilidad, por lo que el Ayuntamiento está trabajando para resolver ese problema y poder avanzar en el proyecto.