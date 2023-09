PSOE critica que Núñez está más centrado en repetir "todo lo que viene de Génova" que en hablar de los intereses de C-LM

TOLEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, ha criticado este lunes que el presidente regional del PP, Paco Núñez, esté más centrado "en la estrategia nacional de replicar todo lo que viene de Génova y renunciar así a hablar de lo que interesa a la región".

"Lo que, hoy por hoy, no hay en ningún papel ni en ninguna mesa es nada de lo que ha dicho el señor Núñez, aquel que se presentó por Castilla-La Mancha, pero poco habla de Castilla-La Mancha", ha añadido Maestre en rueda de prensa en la sede regional del PSOE, según han informado los socialistas en nota de prensa.

Por ello, ha incidido en "hablar de lo que hay" y "lo que hay es una investidura fallida, que es la que se va a producir la semana que viene, de quien se creía que iba a obtener la mayoría y quien debería estar preguntándose por qué no la ha obtenido". "Eso es lo que debería estar ahora mismo haciendo el PP, en vez de desviar la atención de su propio fracaso", ha añadido.

"Lo que no es muy usual", ha continuado Maestre, es que quien "se comprometió y juró su cargo por defender los intereses de Castilla-La Mancha en la sede del Parlamento regional, pretenda ahora ejercer de diputado nacional o incluso algo más para ganar puntos en Génova".

Y ha reflexionado que resulta "muy elocuente" ver "cómo Núñez, un día tras otro, en vez de hablar de asuntos de su jurisdicción, competencia o de su compromiso con los ciudadanos, renuncia a hacerlo porque prefiere hablar de otros asuntos que están siendo tratados en otro ámbito".

A su juicio, esta actitud de Núñez lo que evidencia y deja claro es "la estrategia de intentar desviar la atención" del "fracaso" que va a producirse la semana que viene, "una investidura fallida" y "como ya se han dado cuenta del estrepitoso error, lo único que pretenden es hablar de lo que no hay escrito en ningún papel".

En este contexto, Maestre ha afirmado que el PP no puede dar lecciones sobre el cumplimiento de la Constitución y ha asegurado que "si hay un partido que respeta y defiende la Constitución es el Partido Socialista Obrero Español".

Al tiempo que ha recordado que "las veces que más se ha pataleado y pisoteado ha sido durante los gobiernos del PP", en España y en Castilla-La Mancha, "porque también blinda muchos derechos, como el artículo 14 y otros muchos, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la igualdad".

"Y no nos va a costar nada recordar y hacer recordar a muchos ciudadanos de este país la forma reiterada en la que se vulneró la Constitución Española durante los gobiernos de Rajoy y de Cospedal, durante los gobiernos del PP en nuestro país y en nuestra región, donde no importaba si no tenías nada y perdías todo, con decisiones que tomó el PP pataleando la Constitución", ha expuesto.

Maestre se ha referido también a las declaraciones este lunes de Paco Núñez sobre los trasvases y el acceso al agua y le ha preguntado tanto a él como a Feijóo "de qué pacto nacional están hablando" porque si hay un pacto del agua que ha defendido "a pies juntillas" el presidente regional del PP "en contra de Castilla-La Mancha, es el de Murcia".

Un pacto "que antepone el uso del agua para la huerta de Levante, para la huerta murciana, en contra de la necesidad de acceso del agua de los castellanomanchegos", ha criticado Maestre, quien ha afeado que "cuando eso se ha defendido, cuando eso se ha pactado" en el acuerdo de gobierno del PP y Vox en Murcia, Núñez ha sido incapaz de oponerse.