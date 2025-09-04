PSOE critica que la renuncia de Marín es "reflejo de la crisis de Diputación de Ciudad Real": "Valverde traga con todo"

CIUDAD REAL 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, José Manuel Bolaños, ha subrayado que la renuncia del diputado de Vox, Luis Alberto Marín, "es reflejo de la crisis y desorganización permanente que atraviesa la Institución provincial, cuya responsabilidad recae directamente sobre Miguel Ángel Valverde y el Partido Popular".

"El señor Valverde ha querido mantenerse en el sillón a toda costa y el resultado es una Diputación inestable y sin rumbo", ha expresado el portavoz socialista. "La crisis y la desorganización en la institución es culpa de Valverde por tragar con todo", ha añadido Bolaños.

El portavoz socialista ha recordado que desde el primer día el pacto PP-Vox "no ha funcionado y la crisis de gobierno es evidente" y ha puesto como ejemplo "el derroche sin sentido de la carpa de Sabores del Quijote en Fenavin, el abandono de las políticas de memoria democrática, la eliminación de actos con motivo del Día del Orgullo LGTBI, la supresión de los premios Concha Tolosa, además de otros actos vinculados a la lucha contra la violencia de género, ó, incluso, la entrega de la dirección de un medio público como es Lanza, que cuesta 1,5 millones, a un director ultra que ni siquiera conoce la provincia".

"El PP ha convertido la Diputación en un cortijo al servicio de la derecha extrema, abandonando su verdadero papel que es ser un instrumento al servicio de los pueblos", señala Bolaños, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Bolaños ha advertido que desde el Grupo Socialista ya vienen avisando "que la Diputación con este pacto no tira, es un desastre, es una mala versión de lo que ha sido siempre esta institución, y que la ambición de Valverde y su obsesión por amarrarse al cargo está perjudicando gravemente los intereses de la provincia".

Además, ha señalado que esta nueva renuncia y la incertidumbre sobre quién le sucederá evidencian la debilidad del equipo de Gobierno: "produce mucha vergüenza que ni siquiera sepan quién entrará, y si entra quien se está planteando, hablamos de una concejala de Vox en Bolaños de Calatrava con la que el propio Valverde rompió un pacto de gobierno en su ayuntamiento".

"Es la prueba de que esta institución seguirá en crisis hasta el final de la legislatura y de que serán cuatro años perdidos a costa del retroceso de una provincia desde la institución provincial, por culpa de un presidente que está dispuesto a lo que sea con tal de mantenerse en el cargo", ha concluido Bolaños.