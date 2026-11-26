Reunión con UPA y Fademur. - PSOE CUENCA

CUENCA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Cuenca, Luis Carlos Sahuquillo, ha mantenido este jueves una reunión con las organizaciones agrarias UPA y Fademur donde ha señalado que en la actualidad se vive un momento decisivo para la negociación de la futura PAC, cuyo nuevo periodo comenzará en 2028, ante una propuesta que plantea una reducción presupuestaria de entre el 22 y el 25 por ciento y que podría afectar especialmente a las políticas de desarrollo rural, fundamentales para una provincia como Cuenca.

En este sentido, ha recordado la importancia que tienen para el territorio las ayudas a la incorporación de jóvenes al sector agrario, los programas Leader, las ayudas agroambientales o las destinadas a la modernización de regadíos, herramientas imprescindibles para generar oportunidades, mejorar la competitividad de las explotaciones y fijar población en nuestros municipios, según ha informado el PSOE por nota de prensa.

Luis Carlos Sahuquillo ha subrayado el trabajo que están desarrollando los socialistas en las instituciones europeas para defender el mantenimiento del presupuesto de la PAC y garantizar que el sector primario siga ocupando un lugar prioritario en las políticas comunitarias.

Asimismo, ha defendido la importancia de apostar por una Europa fuerte y cohesionada, frente a las posiciones euroescépticas de formaciones como Vox, recordando que buena parte de las oportunidades de crecimiento y desarrollo de nuestros pueblos están estrechamente vinculadas a las políticas de la Unión Europea.

El candidato socialista ha querido poner en valor el papel fundamental que desempeñan las mujeres en el sector agrario y en el mantenimiento de la vida en nuestros pueblos, destacando especialmente la labor que realiza la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) en favor de la igualdad de oportunidades, el emprendimiento femenino, la incorporación de las mujeres a la actividad agraria y el reconocimiento de su contribución al desarrollo económico y social del medio rural.

Asimismo, ha incidido en la importancia de que la futura Política Agraria Comunitaria (PAC) contemple medidas que permitan seguir avanzando en la igualdad real y efectiva en el campo, favoreciendo la titularidad compartida de las explotaciones agrarias, el acceso de las mujeres a las ayudas y su participación en los órganos de decisión del sector.

"Hablar del futuro de nuestros pueblos es hablar necesariamente de las mujeres rurales, de su talento, de su capacidad emprendedora y de su papel imprescindible a la hora de fijar población y generar nuevas oportunidades en el territorio", ha concluido.