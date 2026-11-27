Cierre de campaña del PSOE de Cuenca en Campillo de Altobuey. - PSOE CUENCA

CUENCA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cuenca ha situado la defensa del Estado del bienestar y de los derechos sociales en el centro de su campaña, y ha apelado al voto útil para frenar a la derecha y la ultraderecha, durante un acto público celebrado en Campillo de Altobuey, ante más de 400 personas, con las candidaturas socialistas al Congreso y al Senado.

El cabeza de lista de la candidatura del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Cuenca, Luis Carlos Sahuquillo ha criticado a Vox por su planteamiento de reducir el gasto público en 112.000 millones de euros, y ha recordado el compromiso de Feijóo con Trump de alcanzar el 5% del gasto en defensa, lo que supondría un recorte de otros 80 000 millones de euros un recorte en los derechos de la ciudadanía y de los servicios públicos como la sanidad, la educación o las pensiones, según ha informado el PSOE por nota de prensa.

Han señalado que este recorte es una cuestión que adquiere especial relevancia en una provincia como Cuenca, donde la financiación pública resulta fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades entre quienes viven en las grandes ciudades y quienes lo hacen en los pequeños municipios y han añadido que "nos jugamos el progresar o el retroceder".

Por eso, el PSOE de Cuenca ha apelado al voto de todos los progresistas, y de toda la gente moderada de Cuenca que huye de los extremismos. Ha recordado que, en una provincia con una representación parlamentaria reducida, "cada voto cuenta".

Los socialistas han pedido el apoyo de la ciudadanía moderada para evitar un Gobierno con presencia de la ultraderecha y han llamado a votar pensando en las consecuencias: "Que el lunes no tengamos que arrepentirnos de no haber hecho todo lo posible para defender nuestros derechos".

Los socialistas también han situado entre sus prioridades el futuro del medio rural, el mantenimiento de los servicios públicos, las oportunidades para los jóvenes, el acceso a la vivienda y la protección de los derechos de las personas mayores.

Finalmente, Sahuquillo ha termina agradeciendo el trabajo y la implicación de los militantes y simpatizantes durante estas semanas de campaña, así como la acogida recibida en los diferentes municipios de la provincia, destacando la importancia de la participación ciudadana en la jornada electoral de este domingo.