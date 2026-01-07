PSOE defiende a un gobierno de Page centrado en la "estabilidad y el sentido común" frente un PP que genera "crispación"

El presidente del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy - PSOE

TOLEDO, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha arrancado el curso político defendiendo a un gobierno de Emiliano García-Page centrado en la "estabilidad, el sentido común y el progreso", frente a un Partido Popular que aspira a "todo lo contrario": a la "inestabilidad", el "ruido" y la "crispación".

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy, en rueda de prensa, donde ha dibujado a un PP "pegado" a Vox y que está "en el ruido y en el insulto", mientras el Partido Socialista, con el Gobierno de García-Page a la cabeza, "está en mejorar la economía y en mejorar los servicios públicos".

Dicho esto, ha destacado que en los últimos días se han visto dos datos que "dejan muy a las claras" qué hace el Gobierno de Castilla-La Mancha, ya que "tenemos una encuesta que dice que somos de los que mejores vivimos en España y otra que dice que tenemos los mejores datos de empleo".

"Mientras nosotros mejoramos la calidad de vida de los ciudadanos y mejoramos el empleo, el Partido Popular y Vox están en la mentira y en el engaño". "A mejores datos, más mentiras, más bulos y más engaños", ha lamentado el dirigente socialista.

Lo que quiere el Partido Popular --ha sentenciado Godoy-- es que Castilla-La Mancha "pase de esa estabilidad que genera confianza empresarial y que genera menos paro, a la inestabilidad que genera ruido y crispación, como estamos viendo en otras comunidades autónomas o como pasa en estos momentos en Extremadura".

ENCUESTA

De otro lado, y preguntado por una encuesta del medio El Debate según la cual la fuerza de la suma con Vox podría arrebatar la Presidencia del Gobierno en Castilla-La Mancha, el portavoz socialista ha subrayado que "la encuesta importante es la encuesta del día de las elecciones".

En cualquier caso, ha bromeado diciendo que en el PSOE creen que el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, "no se habrá portado muy bien con los Reyes Magos" y por ello "se ha querido regalar una encuesta que le haga presidente de Castilla-La Mancha".

Los socialistas, ha abundado Godoy, van a seguir a lo suyo, que "es seguir trabajando para mejorar la vida de los ciudadanos". Asimismo, ha afirmado que las encuestas que el PSOE maneja le dan la mayoría absoluta de nuevo en el 2027 y son elaboradas por "empresas que tienen o que están entre las diez con más fiabilidad".

"La que ha presentado el Partido Popular está entre las tres últimas. Esta es la estabilidad que quiere el Partido Popular o la confianza que quiere, prácticamente engañando a los ciudadanos casi ya en las encuestas", ha lamentado.