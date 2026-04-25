PSOE defiende que mientras en otras regiones PP y Vox "pactan para confrontar", en C-LM "pactamos para unir y avanzar"

El secretario general del PSOE de la provincia de Toledo, Álvaro Gutiérrez - PSOE

TOLEDO 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de la provincia de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha afirmado este sábado que "mientras en otras regiones el PP y Vox están pactando para dividir, para confrontar y para recortar", en Castilla-La Mancha, con Emiliano García-Page, "seguimos pactando para unir, para avanzar y para mejorar" y ha puesto el "acuerdo unánime" para la reactivación de la carrera profesional como "el último ejemplo".

"El último ejemplo es la carrera profesional en la que en Castilla-La Mancha se ha conseguido un acuerdo unánime del Gobierno con todas las fuerzas sindicales, representantes de los profesionales sanitarios para avanzar en esas mejoras para los profesionales. Y el siguiente paso, el siguiente objetivo es conseguir las mejores listas de espera de toda España", ha subrayado.

Álvaro Gutiérrez se ha pronunciado así en declaraciones a los periodistas en Méntrida (Toledo), donde ha asistido a la 'Romería Berciana', celebración declarada Fiesta de Interés Turístico Regional en Castilla-La Mancha, y a su tradicional 'Muestra de los sargentos y danzantes', ha informado el PSOE en nota de prensa.

Ha remarcado la política "del consenso, la política del pacto para mejorar, avanzar y unir" del Gobierno de Emiliano García-Page frente a un PP de Castilla-La Mancha que esta semana ha vuelto a dar "una prueba más" de su hipocresía, en este caso, con los casos de corrupción.

Gutiérrez ha asegurado que para el PSOE de Castilla-La Mancha "tan deleznable es el caso Kitchen como el caso Koldo, tan repugnantes son las malas prácticas de Cospedal como las de Ábalos, y lo decimos abiertamente porque estamos absolutamente en contra".

"Algo que no hace el PP, ni de Génova ni de Castilla-La Mancha, que va simplemente con esa hipocresía a lo fácil, a denunciar lo de enfrente sin denunciar lo propio, sin denunciar la corrupción pasada de Montoro y de Cospedal", ha criticado.

Una hipocresía del PP regional que hace que tampoco critique "ni se atreva a denunciar los casos de corrupción y las prácticas irregulares y la financiación ilegal presunta de Vox en los ayuntamientos donde gobiernan" de forma conjunta.

"Cada uno pone el listón ético donde quiere. Nosotros lo hemos puesto muy alto. El PP de Castilla-La Mancha y Núñez lo ponen a ras de suelo", ha concluido.