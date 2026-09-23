PSOE defiende el modelo Page que "avanza" para "blindar" por ley la carrera sanitaria y aumentar la inversión educativa

La diputada del grupo parlamentario socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Paloma Jiménez - PSOE

TOLEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Educación del grupo socialista en las Cortes regionales, Paloma Jiménez, ha defendido este miércoles el modelo del presidente, Emiliano García-Page, que "avanza" --asegura-- para "blindar" por ley la carrera sanitaria y aumentar la inversión educativa.

De este modo, ha explicado que la región invierte ahora mismo 8.226 euros por alumno, lo que, a su entender, supone "el mayor gasto de la historia", y un 80 por ciento más de lo que se invertía cuando Emiliano García-Page empezó a gobernar.

Un incremento en el presupuesto que se ha traducido en la puesta en marcha de medidas como la primera matrícula universitaria gratuita, aumento de profesorado y bajada de ratios, gratuidad en la educación de 2 a 3 años y creación de más de 12.200 plazas en esta etapa educativa, principalmente en zonas rurales; o un plan de climatización para los centros educativos de más de 80 millones de euros.

Jiménez ha destacado asimismo que Castilla-La Mancha es "pionera" en la Ley de Formación Profesional que, a día de hoy, avanza en el Consejo de Gobierno para su tramitación. Una ley que ha asegurado "pretende modernizar, adaptarse al mercado laboral que nuestra región necesita garantizar a los estudiantes y, sin duda alguna, apostar por la FP dual".

Sobre el avance de la universidad pública, ha subrayado que ha pasado de contar con un presupuesto de 92 millones de euros a 357,2 millones de euros con Page, lo que supone --ha dicho-- que se ha triplicado, haciendo posible la existencia de primeras matrículas gratuitas o el aumento de la oferta de grados y másteres.

De manera que, "el modelo Page es un modelo que cumple, que avanza, que moderniza y que es pionero en adoptar medidas, en aprobar leyes y, por supuesto, en garantizar los servicios públicos de nuestra región", ha sostenido.

Jiménez ha valorado que hoy Castilla-La Mancha cuenta con un Gobierno que "cumple" con su palabra, todo lo contrario que el PP regional del que echa en falta propuestas para esta región.

"El PP está desnortado, no tiene una hoja de ruta y, por supuesto, nunca defiende los intereses de esta tierra. Sabemos cuál es el modelo de Núñez, el de defender los intereses de Génova por encima de los intereses de Castilla-La Mancha. Y tenemos, en Castilla-La Mancha, a Emiliano García-Page, que defiende a los castellanomanchegos por encima de cualquier sigla política. Y así seguirá siendo", ha concluido.