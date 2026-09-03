PSOE defiende su modelo de protección a menores, Vox rechaza nuevo reparto y PP critica a Page por crisis ceutí

El diputado del PSOE Antonio Contreras. - CARMEN TOL2

TOLEDO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla-La Mancha han acogido este jueves un debate general sobre la política del Gobierno regional en materia de centros y hogares públicos de atención a menores marcado por la gestión de la crisis humanitaria en Ceuta, que ha enfrentado especialmente a PSOE y PP.

En el transcurso de la sesión, Vox ha pedido información detallada sobre el funcionamiento del sistema de protección a la infancia y ha reiterado su rechazo a un nuevo reparto de menores extranjeros no acompañados, mientras que el PSOE ha defendido su modelo autonómico.

La decisión del PP de centrar su intervención en la crisis migratoria de Ceuta y en las críticas al presidente regional Emiliano García-Page ha llevado al presidente de la Cámara, Pablo Bellido, a llamar la atención a la diputada Carolina Agudo.

"Es la primera vez que un grupo elude por completo el objeto de un debate que él mismo ha planteado", ha enfatizado.

VOX RECHAZA UN NUEVO REPARTO

El portavoz de Vox, Luis Blázquez, ha reclamado al Gobierno regional información pormenorizada sobre la capacidad real del sistema de protección.

Así, se ha cuestionado el número de plazas ocupadas y disponibles, la capacidad real de atención de los centros, el tiempo medio de estancia, personal disponible, e incidencias y bajas laborales.

También se ha interesado por los resultados del acompañamiento a los jóvenes que cumplen 18 años.

Blázquez ha reprochado al Ejecutivo que, pese a haber incrementado el presupuesto del programa de protección a la infancia un 14% hasta superar los 65 millones de euros, la propia consejera de Bienestar Social haya reconocido que el sistema está "sobreocupado y tensionado".

En este contexto, el diputado de Vox se ha opuesto de forma expresa a que Castilla-La Mancha asuma un nuevo reparto de menores extranjeros no acompañados, al considerar que agravaría la saturación ya reconocida por la propia Junta.

Ha citado como ejemplo un contrato de emergencia con Acción contra el Hambre para atender a 30 menores no acompañados por algo más de 1,1 millones de euros anuales y ha reclamado que se dé cumplimiento a la ley autonómica de infancia en lo relativo a la búsqueda prioritaria de familias de origen y la reunificación familiar.

PSOE DEFIENDE EL MODELO DE HOGARES PEQUEÑOS

El portavoz socialista, José Antonio Contreras, ha defendido el modelo desarrollado al amparo de la Ley de Atención y Protección de la Infancia y la Adolescencia de Castilla-La Mancha, aprobada por consenso de todas las fuerzas políticas.

Contreras ha subrayado la apuesta del Gobierno regional por sustituir los grandes centros por hogares pequeños que permitan una atención individualizada, así como el impulso al acogimiento familiar, que ya supera el 50%.

El diputado socialista ha enmarcado esta actuación en el Plan de Atención a la Infancia y la Adolescencia 2023-2026, que fija como objetivos reforzar los entornos seguros en el acogimiento residencial, ampliar la atención especializada y favorecer la emancipación de los jóvenes tutelados, además de reforzar la prevención y el apoyo a las familias como ejes del modelo, más allá del mero incremento de plazas residenciales.

EL PP CRITICA LA GESTIÓN EN CEUTA

La portavoz 'popular', Carolina Agudo, ha dedicado su intervención a criticar la gestión del Gobierno central en la crisis migratoria de Ceuta y a acusar al presidente autonómico, Emiliano García-Page, de vetar el debate sobre la situación de esa ciudad autónoma en las Cortes regionales, intentar "boicotear" las concentraciones de apoyo convocadas por la FEMP y de "tragar" con las políticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin apenas referencias al fondo del debate planteado.

Además, Agudo ha reprochado a los alcaldes socialistas su ausencia en las concentraciones de apoyo a Ceuta celebradas la víspera en distintos municipios de la región.

Esta circunstancia ha llevado al presidente de las Cortes, Pablo Bellido, a hacer constar, al término de la primera intervención del PP, que es la primera vez desde que ocupa la Presidencia que un debate planteado por un grupo parlamentario no hace referencia alguna a la cuestión objeto del mismo, si bien lo ha permitido "con carácter excepcional" advirtiendo de que no volverá a admitirlo en el futuro.

LA CONSEJERA REIVINDICA EL SISTEMA COMO "UN ÉXITO"

De su lado, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha calificado de "éxito" el funcionamiento del sistema de protección a la infancia en Castilla-La Mancha, apoyándose en que, de los 1.205 menores tutelados a fecha 2 de septiembre, más de la mitad se encuentran en régimen de acogimiento familiar.

La consejera ha reivindicado además que la financiación destinada a los programas de infancia se ha duplicado desde 2015, pasando de unos 30 millones de euros a superar los 60 millones actuales.

García Torijano ha respondido a Vox que el coste de una plaza de protección es el mismo con independencia del origen o la nacionalidad del menor, y ha defendido que la Comunidad Autónoma cumple con los procedimientos de reunificación familiar previstos en la normativa.

A la portavoz del PP le ha recriminado haber utilizado el debate sobre infancia para hacer "política nacional", y ha recordado que el PP "vetó" este asunto en la reciente conferencia sectorial de infancia en la que se abordaba, entre otros asuntos, la financiación para la atención a menores migrantes procedentes de Ceuta.

Tras el debate, se han votado las propuestas de los grupos Vox y PSOE que recogían su postura sobre el asunto debatido, de las que solo ha salido adelante la del PSOE, gracias a su mayoría absoluta.