PSOE denuncia que la basura vuelva a acumularse por cuarto día consecutivo en las calles de Talavera

Acumulación de basura en Talavera de la Reina - PSOE

TOLEDO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha denunciando que el "abandono" del alcalde, José Julián Gregorio, ha vuelto a llenar de basura las calles de Talavera. "La ciudad vuelve a sufrir, una vez más, las consecuencias de la falta de gestión y previsión del Gobierno local, acumulando ya cuatro días con contenedores desbordados".

La viceportavoz del Grupo Socialista, Flora Bellón, ha afirmado que "no se trata de un problema ni puntual ni accidental", sino de "un problema recurrente que se repite en el tiempo". Así, han recordado que esta situación ya ocurrió en junio y en noviembre de 2025 y entonces el alcalde anunció la adjudicación de dos camiones recolectores que, cinco meses después, "ni están ni se les espera".

La viceportavoz ha asegurado que "esta situación que no tiene precedentes, ni en la propia ciudad de Talavera, ni en ninguna otra ciudad de la región y de esta situación es responsable el alcalde como máxima autoridad de la ciudad".

Un alcalde que, tal como han recordado, está presumiendo de tener ocho millones de euros guardados en el cajón en vez de invertir en servicios municipales "que son básicos y esenciales para esta ciudad".

Mientras tanto, aseguran los socialistas en nota de prensa, quienes están pagando las consecuencias y las facturas son los talaveranos, puesto que "están pagando el doble por el recibo de basura de lo que pagaban en 2024 y lo hacen a cambio de un servicio cada vez más deficiente".

A esto se suma --dicen-- la situación de los trabajadores del servicio de recogida de basura, quienes ya denunciaron en noviembre de 2025 que el servicio se encontraba en una situación "límite" debido a la falta de gestión, previsión y compromiso del Gobierno local. Así, apuntan desde el PSOE, "hablaban de escasez de efectivos, camiones insuficientes, averías constantes y un mantenimiento deficiente, situación que claramente no ha mejorado".

Los trabajadores del servicio también han trasladado al Grupo Socialista que están siendo obligados a subirse en camiones de empresas externas, lo que ha llevado a los socialistas a pedir información al servicio de Riesgos Laborales.

También --apuntan-- han recibido quejas de los trabajadores del servicio de limpieza, "porque una cosa es recoger de forma puntual bolsas y residuos que haya en la calle, y otra muy distinta es que se les obligue a hacer la recogida de la basura de la ciudad, una función que no les corresponde, y todo por la falta de trabajo, de planificación y previsión del alcalde y del concejal del ramo".