PSOE destaca la apuesta de Gobierno C-LM por políticas en favor de igualdad entre hombres y mujeres frente a retrocesos

Celebración de la III Escuela Regional de Formación Feminista del PSOE. - PSOE

CUENCA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha celebrado este sábado, en Cuenca, su III Escuela Regional de Formación Feminista en la que ha destacado la apuesta del Gobierno regional, con el presidente Emiliano García-Page a la cabeza, por las políticas públicas "que de verdad sirven" en favor de la igualdad entre hombres y mujeres, frente a la "polarización" y los "retrocesos que se han producido en otras comunidades autónomas como consecuencia de los gobiernos del PP y Vox.

"Para mí Castilla-La Mancha es un ejemplo de lo que son las políticas de igualdad y de lo que es trabajar la igualdad desde la seriedad y el consenso", ha indicado la portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso de los Diputados, Andrea Fernández, que ha participado en la Mesa 'Feminismo como proyecto político' junto a la vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre; y la presidenta de la Fundación Mujeres, Elena Valenciano.

Según ha informado el PSOE en nota de prensa, ha confrontado dos maneras de abordar las políticas de igualdad. "Yo vengo de Castilla y León, venimos de una legislatura donde se ha gobernado con Vox y vamos a una donde, previsiblemente, se volverá a hacer. Ya hemos vivido recortes en materia de igualdad y hemos vivido ataques frontales a los derechos de las mujeres".

"Esto lo digo en comparación con una Comunidad Autónoma que trabaja contra la violencia de género, apuesta por soluciones habitacionales para las víctimas de la violencia de género, apuesta por seguir ampliando y avanzando derechos en materia de igualdad" y "desde luego que es un ejemplo donde mirarnos y una fuente de esperanza", ha manifestado.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Mujeres, Elena Valenciano, también ha asegurado que "necesitamos muchos más ejemplos de políticas públicas como las que ha puesto en marcha el Gobierno de Castilla-La Mancha", en un momento en el que realmente todos nuestros derechos están en peligro, no solo en España, sino en el resto del mundo".

Valenciano ha defendido que "el PSOE es el partido que está llamado a rearmar todas sus fuerzas para, primero, conservar lo que hemos conquistado, y seguir avanzando, porque, hoy por hoy, todavía la igualdad entre hombres y mujeres sigue siendo un horizonte y no una realidad".

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, de su lado, ha destacado el "gran valor" que aportan jornadas como esta Escuela Feminista en torno a lo que "todavía queda pendiente en la revolución real de la igualdad entre hombres y mujeres", para lo que ha remarcado la necesidad de "blindar la igualdad", cuestionada por la ultraderecha y partidos como el PP que "les compran muchas de las veces el marco involutivo".

ESTATUTO DE AUTONOMÍA

En este punto, ha señalado que Castilla-La Mancha está reformando uno de los mejores instrumentos que tiene para blindar esta igualdad y es el Estatuto de Autonomía.

Un texto que está pactado, ha recordado Maestre, quien ha aprovechado la visita este sábado del secretario general del PP, Miguel Tellado, en la región, para hacer un llamamiento de parte de todas las mujeres de Castilla-La Mancha.

"Queremos tener garantizados los derechos y la igualdad entre todos los hombres y las mujeres y entre todos los ciudadanos en nuestro Estatuto. Y es el momento en el que el PP tiene que decirle claramente a Núñez que cumpla su palabra para que siga adelante esta reforma histórica y tan esencial para la sociedad castellanomanchega", ha aseverado.

Para Maestre, si el presidente regional del PP, Paco Núñez, no vuelve al consenso del Estatuto "estará dando muchos mensajes muy perniciosos para las mujeres. La clave está en ser valientes y anteponer por encima de todo los intereses de Castilla-La Mancha", ha expuesto.

Durante esta jornada también participan la secretaria de Igualdad del PSCM-PSOE, Sonsoles Rico; el secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos y diputado nacional, Sergio Gutiérrez; la consejera de Igualdad del Gobierno regional y secretaria de Política Municipal del PSCM-PSOE, Sara Simón; la delegada de la Junta en la provincia de Cuenca, Marian López; y la 1ª teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cuenca, Saray Portillo, entre otros cargos políticos.

DECRETO DE MEDIDAS ANTE LA GUERRA

Por último y a preguntas de los periodistas, Maestre ha señalado que las medidas puestas en marcha por el Gobierno de España por la guerra en Irán "son muy importantes", primero, "a corto plazo, para compensar esa indudable inflación que las decisiones de Trump están materializando ya en la cesta de la compra y en el precio del combustible".

"Tiene mucho impacto en Castilla-La Mancha en el campo, y van a tener ayudas en el acceso a los insumos agrícolas, como puede ser el gas, precursor, por ejemplo, de los fertilizantes y los fitosanitarios y las ayudas también el combustible", ha apuntado. Y, en tercer lugar, ha expresado, "lo que dé una visión a largo plazo para romper la dependencia. Por lo tanto, ya bien podría la Unión Europea espabilar, porque de momento todavía no ha anunciado ninguna medida", ha concluido.