PSOE destaca que C-LM "avanza por el buen camino" y critica que a PP y Vox les "molesten" los datos de empleo

La diputada del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Paloma Jiménez. - PSOE

TOLEDO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Paloma Jiménez ha destacado este martes "el mejor dato de paro en la región para un mes de noviembre desde hace 18 años", con 349 personas menos en paro que el mes anterior y ha criticado que, sin embargo, a PP y a Vox "les molesten" los avances en materia de empleo.

"Castilla-La Mancha avanza por el buen camino", ha asegurado en rueda de prensa desde el Parlamento autonómico, celebrando que el descenso del paro "es prueba de ello" porque el mes de noviembre ha finalizado con 10.632 personas menos en paro que hace un año, o en relación al mismo mes de 2015 con 97.000 personas menos en desempleo, un 45,3 % menos.

"Avances" en materia de empleo que vienen acompañados con un crecimiento en la afiliación a la Seguridad Social y que posicionan a Castilla-La Mancha como la tercera comunidad autónoma en la que más ha bajado el paro en términos interanuales, ha explicado.

"Estos datos no son fruto de la casualidad, sino que son fruto del trabajo que está llevando el Gobierno de Emiliano García-Page en nuestra región, donde se apoya al tejido empresarial, se impulsa el empleo estable, se refuerza la formación y se apuesta por el medio rural como motor de desarrollo. Somos conscientes de que queda camino por recorrer, pero el objetivo es claro, es seguir reduciendo el paro y seguir mejorando la calidad de empleo", ha aseverado.

Jiménez ha lamentado que PP y Vox "valoren de forma muy distinta estos datos positivos", que "no se alegren" de que hoy Castilla-La Mancha suma población y pese a ello "se reduce el paro, es decir, se crea más empleo", ha reflexionado, porque "les molesta que nuestra región vaya bien, a pesar de los palos en la rueda que ambos partidos ponen".

Y ha criticado asimismo que en su lugar "prefieran con sus manifestaciones desviar la atención" cuando además "la realidad es bien distinta", ha añadido, en relación al caso de embargo de sueldo a la vicepresidenta de la Diputación de Ciudad Real de Vox, Patricia Saldaña, que se ha conocido este martes, o a que son "los únicos partidos que tienen diputados imputados o condenados en estas Cortes regionales".

"Que dejen de hablar de lo ajeno a Castilla-La Mancha y que se dediquen a preocuparse de lo propio", ha concluido.