PSOE dice 'no' a la comisión de fondos europeos en las Cortes C-LM que pide el PP, que sin embargo Cs sí apoya

TOLEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE votará en contra de la propuesta del PP de crear una Comisión no Permanente de Estudio para el seguimiento de la gestión y coordinación de Fondos de Recuperación, Fondos Estructurales y de Inversión e Instrumentos Financieros Europeos porque, según ha justificado, "Bruselas impone diez controles al año para vigilar la gestión de los fondos", una comisión que sin embargo sí será apoyada por Ciudadanos que ha planteado su creación hasta en tres ocasiones. "Somos coherentes", ha defendido su diputado, David Muñoz Zapata.

Durante el debate celebrado en el pleno de las Cortes, la portavoz del Grupo Popular, Lola Merino, ha asegurado que "nadie entendería" que el PSOE se opusiese a crear esta comisión que tiene como fin conocer el devenir y la gestión de los fondos europeos en la región, y en la que debe participar la sociedad civil, ha dicho.

"Los fondos europeos no son los fondos reservados de Page ni los fondos reservados de Sánchez. Es dinero de todos los contribuyentes, incluidos nosotros, que va servir para sentar las bases de la recuperación en Castilla-La Mancha y por eso hay que trabajar con transparencia", ha advertido Lola Merino.

Con su rechazo a la creación de esta comisión, ha denunciado la dirigente 'popular', el PSOE "está cerrando las puertas" a la información y a la participación de la sociedad civil". "Es el momento oportuno", a juicio de Merino, de crear esta comisión porque "estamos a las puertas de aprobar los presupuestos regionales".

Dicho esto, ha lamentado que el Gobierno de Castilla-La Mancha venda una situación "idílica" de la economía de la región y haga "propaganda" de los fondos europeos. "Quieren aprovecharse de los fondos europeos para que esto se convierta en un expolio de los bolsillos de los castellanomanchegos", ha criticado Merino.

CS: "SERÍA CONTRADICTORIO VOTAR EN CONTRA"

A favor de crear de esta comisión también está el Grupo Parlamentario Ciudadanos, que por boca de su diputado David Muñoz Zapata ha recordado que su formación ha propuesto crear hasta en tres ocasiones esta comisión que hoy pide el PP. "Sería contradictorio votar en contra", ha afirmado el parlamentario naranja, quien ha lamentado "la falta de palabra" del Gobierno de Castilla-La Mancha con este asunto. "Nos hemos encontrado opacidad por parte del Gobierno y una negativa constante para el diseño de estos fondos".

Ha dicho que "ojalá" el PSOE hubiera tratado que los fondos europeos que van a llegar a Castilla-La Mancha "se hubieran diseñado desde el consenso". "Desde Ciudadanos nunca hemos pretendido dejarles solos en esto, siempre hemos querido que, ante esta oportunidad, era mejor el consenso en este parlamento de todas las fuerzas políticas porque son unos fondos de muy largo recorrido temporal y son unos fondos para toda una generación".

Sin embargo, ha lamentado, el PSOE ha actuado "pensando en su propia estratégica" que "no coincide con las necesidades de la generación de jóvenes de Castilla-La Mancha". "Prefirieron caminar solos, que acompañados, y prefieren llegar pronto a las próximas elecciones que garantizar un futuro a los jóvenes de Castilla-La Mancha", algo que Ciudadanos considera que es "un error".

Finalmente, David Muñoz ha dicho que si todos los partidos pensaran en los jóvenes de la región, no se entraría en estos "pin, pan, pun" con los fondos europeos y "no entraríamos en estos enfrentamientos". "Cada uno ha mirado por sus intereses y no por los intereses de los jóvenes, que tienen que levantar este jaleo que tenemos", ha lamentado el diputado de Ciudadanos.

PSOE PIDE AL PP QUE DEJE DE "ENTURBIAR"

De su lado, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar, ha adelantado que su formación dirá que 'no' a crear esta comisión porque "Bruselas impone 10 controles al año para vigilar la gestión de los fondos". "Es el ejecutivo de Pedro Sánchez quién se somete cada seis meses a un examen sobre la evolución de las reformas y de las inversiones", ha defendido Abengózar.

Asimismo, ha afeado al PP por pretender "enturbiar" con su petición de crear esta comisión y ha dicho que si España es el segundo país más beneficiado por estos fondos europeos no es gracias al trabajo del PP. Con esta comisión, ha lamentado, el PP trata de "desviar la atención" porque, según ha denunciado, el PP "torpedeó" en Europa la llegada de estos fondos. "Propusieron recortes para España", ha dicho la dirigente socialista a la bancada del PP.

Ha echado en cara a los 'populares' que votaran en contra de los fondos europeos en el Congreso de los Diputados. "Trabajar en contra de los fondos, eso son los antecedentes del PP", ha sostenido Abengózar, quien ha asegurado que el partido que preside Paco Núñez hoy ha dado un paso "más en su desnorte" con esta comisión.

"No es serio que, una y otra vez, traten de tomarnos el pelo", ha apuntado la socialista, que ha lamentado que el PP "quiera hacernos ver que son a los que más les preocupa estos fondos". "Dejen de reírse de nosotros y de enturbiar", ha pedido.