PSOE: "Son muchísimos los votantes del PP que ven a Page como presidente"

TOLEDO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Socialista en las Cortes regionales, Fernando Mora, ha destacado que la encuesta de GAD3, que recoge que Emiliano García-Page revalidaría su mayoría absoluta de celebrarse elecciones, "viene a reafirmar una tendencia" y es "de fortaleza" del presidente regional y del PSOE en Castilla-La Mancha, al tiempo que ha valorado que "son muchísimos los votantes del PP que ven a García-Page como presidente".

"En contrapartida, tenemos un líder de la oposición que la ciudadanía no reconoce, que no le ven con liderazgo, que no le ven con fuerza, que no le ven preparado, que no le ven ni prudente ni moderado, que no le ven con espíritu constructivo ni como líder de la oposición. Y eso es un hándicap para Núñez", ha añadido Mora.

En rueda de prensa en la sede regional del PSOE, ha remarcado que el presidente de Castilla-La Mancha "es reconocido aquí y fuera de aquí por los votantes socialistas y por los que no lo son como un presidente con crédito, con capacidad, moderado, volcado en la gestión y, desde luego, muy preparado a la hora de afrontar los problemas", según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Ha defendido que en Castilla-La Mancha se ha afrontado una situación económica, sanitaria y social "con entereza", derivada de la pandemia, "y esa estabilidad política, económica, social, institucional es ampliamente reconocida por los ciudadanos".

Enfrente, un candidato del PP a la Junta, Paco Núñez, que "está haciendo oposiciones a ser un auténtico desastre y lo está logrando", ha criticado Mora, al tiempo que ha afeado a los 'populares' sus "permanentes ocurrencias" al anunciar planes que nunca presenta.