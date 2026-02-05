PSOE enmienda el Estatuto para dar más protección al colectivo LGTBIQ+ o enfatizar el papel estratégico de la UCLM

Archivo - La portavoz del grupo socialista en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

TOLEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados ha planteado una veintena de enmiendas parciales en la tramitación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, casi todas ellas de carácter técnico para dirimir cuestiones competenciales en cuanto a legislación estatal.

Del total de propuestas, en una enmienda de adición, pretende que las personas del colectivo LGTBIQ+ "tengan derecho a ser reconocidas y respetadas en su diversidad, identidad y orientación sexual" y a ver garantizados sus derechos "en todos los ámbitos, en especial, en el ámbito social, familiar, sanitario, educativo, cultural o deportivo".

Para ello, quieren que los poderes públicos presten "especial interés frente a las actitudes de odio y discriminación hacia este colectivo".

Añade también texto al respecto de la consideración de la Universidad de Castilla-La Mancha, y quiere que el Estatuto reconozca explícitamente su "papel estratégico tanto en la formación superior, la investigación o la innovación, como, y en especial, la vertebración territorial, la cohesión social y el sentimiento de comunidad autónoma entre la ciudadanía".

MATICES COMPETENCIALES

El PSOE introduce enmiendas de matiz como por ejemplo con respecto a la consideración de la Inteligencia Artificial, para no otorgarle el título de "competencia" de una administración; o incluir la obligación de tener en cuenta la titularidad de los espacios naturales castellanomanchegos a la hora de garantizar el disfrute de los mismos.

Pretende en estas enmiendas evitar interpretaciones que excluyan entes instrumentales o entidades de derecho público que en la práctica puedan depender de la Junta, aunque tengan personalidad jurídica diferenciada; o precisar que la participación de la Comunidad Autónoma en estos procesos debe realizarse siempre dentro de los límites, procedimientos y condiciones establecidos por la normativa estatal, garantizando así la adecuada distribución competencial y la coherencia en la toma de decisiones que afectan al conjunto del territorio nacional.

Apunta en otras enmiendas de redacción la necesidad de aportar mayor precisión y asegurar la coherencia con la normativa aplicable que garantiza la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales, así como delimitar el marco en el que las Comunidades Autónomas pueden desarrollar actividades con proyección exterior; y delimita que la Comunidad Autónoma podrá participar en las delegaciones españolas ante la Unión Europea cuando se traten asuntos de competencia o interés autonómicos.

En otras materias como la gestión del ferrocarril o las zonas de montaña se limita en sus enmiendas a delimitar las fronteras competenciales de la región para adaptarse a las normativas vigentes; y aporta mejoras técnicas en otros capítulos como acotar la acción del Gobierno en recursos naturales siempre que no sean compartidos con otras autonomías.