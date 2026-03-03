PSOE ensalza "los mejores datos de empleo" de C-LM para un mes de febrero desde 2008

El portavoz de Empleo y Agricultura del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Antonio Sánchez Requena. - PSOE

El portavoz de Empleo y Agricultura del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Antonio Sánchez Requena, ha destacado los mejores datos de empleo en Castilla-La Mancha para un mes de febrero desde el año 2008, y su evolución positiva un mes más, tras conocerse los últimos datos de los ministerios de Trabajo y de Seguridad Social.

En rueda de prensa desde la sede regional del PSOE, ha valorado que hoy hay 10.569 personas menos desempleadas que hace un año, y que, "pese a la estacionalidad negativa de febrero, en Castilla-La Mancha hay 20.004 personas afiliadas más a la Seguridad Social".

"Un mes más, estamos mejor que hace un año y hay más oportunidades de empleo", ha subrayado, pese a las coyunturas mensuales a las que la región no es ajena, y ha asegurado que se debe a que las políticas económicas y de empleo del Gobierno de Emiliano García-Page hacen que Castilla-La Mancha "sea una tierra de oportunidades donde la gente puede desarrollar su proyecto de vida", tal y como ha informado el PSOE en nota de prensa.

Así, ha destacado que en la última década en esta región "se han creado 60 empleos al día, cuando en la etapa anterior, con el PP, se destruían 45 empleos diarios", y ha recordado que en esa "evolución positiva" que se contempla mes a mes y con el dato de paro interanual, Castilla-La Mancha fue la tercera comunidad autónoma del país que más empleo creó en 2025.

"Quedan cosas por hacer, pero las políticas del Gobierno del presidente Page están funcionando porque, además, son políticas compartidas, es decir, que aquí el ambiente institucional es de certidumbre, de estabilidad y hay buena sintonía entre todos los actores implicados en la creación de empleo, buena sintonía entre sindicatos, empresarios y el Gobierno", ha remarcado.

Y, en este punto, ha añadido que la región es la que mayor confianza empresarial registra y así consolida esta posición mes a mes, cuenta con numerosos proyectos de inversión extranjera, y buenas cifras de exportaciones.

NUEVA SEDE AGENCIA ESPACIAL

Sánchez Requena, que ha subrayado que "cada semana hay nuevas noticias positivas para esta tierra", siendo la última la designación de Castilla-La Mancha como nueva sede del programa ESA-BIC de la Agencia Espacial Europea.

"Algo que va a reforzar el ecosistema emprendedor de la región y, por tanto, las oportunidades de creación de riqueza y de empleo en nuestra tierra", ha asegurado, al tiempo que ha incidido en que Castilla-La Mancha "avanza en la buena dirección" con este tipo de ejemplos que significan "nuevas oportunidades para seguir fortaleciendo nuestro mercado de trabajo".

Con todo, ha trasladado el apoyo del PSOE de Castilla-La Mancha a este tipo de iniciativas de atracción de empresas, de fortalecimiento del tejido empresarial y de creación de empleo, "que son uno de los principales ejes el Gobierno del presidente Page" y que se traduce en "buenas noticias", ha concluido.