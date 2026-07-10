PSOE exige al PP C-LM "coherencia" para "pedir explicaciones y reprochar" la conducta de Cospedal en el 'caso Kitchen'

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre. - PSOE

TOLEDO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, ha exigido al PP regional "coherencia" para "pedir explicaciones y reprochar" la conducta de la expresidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, en el 'caso Kitchen', tras haberse conocido que la Audiencia Nacional ha requerido sus audios con Villarejo.

"Aquí hay una persona que está en todas las salsas y que tiene una vinculación con Castilla-La Mancha, Cospedal, que todavía sigue estando en esta causa sin que haya afrontado o dado las oportunas explicaciones. Hay un ministro que está siendo juzgado con el riesgo de tener una pena de 15 años de cárcel. Lo mismo puede ocurrir con el director general de Cospedal, y entendemos que la propia Cospedal tiene que contar toda la verdad", ha señalado en rueda de prensa desde la sede regional del PSOE.

Maestre ha insistido en que el PP tiene que ser, por tanto, "coherente", y hacer como el PSOE ha hecho desde su propia sede, "llamar al orden y pedir explicaciones a sus propios compañeros, y reprochar y repudiar este tipo de conductas", ha sostenido.

Y ha criticado a Paco Núñez por no haberse pronunciado aún, cuando "sería bueno" tanto que le pidieran explicaciones a Cospedal como que explicaran "por qué en connivencia guardan silencio", hasta el punto de haberla nombrado Presidenta de Honor del PP regional cuando "ya estaba en la cuerda floja de la Kitchen", ha apuntado.

INCENDIO EN ALMERÍA

Por otro lado, Maestre ha mandado un mensaje de cariño y de solidaridad con los familiares de las víctimas del incendio en Andalucía. En primer lugar, de las personas que lamentablemente han perdido su vida como consecuencia de este "impresionante y peligroso incendio", pero también con el conjunto de la sociedad andaluza, "que vive conmocionada y todavía expectante ante la evolución del mismo y muy pendiente de las personas desaparecidas", ha aseverado.

"Desde aquí queremos brindar todo nuestro cariño y también nuestra ayuda, nuestro hombro. Lo ha hecho el presidente de Castilla-La Mancha y como siempre nos hemos ofrecido y se ha puesto a disposición del Gobierno de Andalucía todo lo necesario por parte de nuestra región y del Gobierno de Castilla-La Mancha para contribuir y colaborar a la extinción del incendio", ha recordado.

Porque ante un incendio forestal "no debe haber ideologías", ha sostenido, y lo que hay que hacer es "arrimar el hombro", y en este punto ha criticado a aquellas organizaciones o partidos políticos que siguen negando el cambio climático y haciendo "una labor sumamente peligrosa e intolerable".

A este respecto, ha llamado la atención sobre los cada vez "más peligrosos y voraces" incendios, subrayando que, dentro de la "prudencia y el apoyo" que se debe prestar porque "puede pasar en cualquier lugar", sería bueno que todos los gobiernos tuvieran el respaldo de una "correcta y necesaria financiación que nos permita mantener los bosques plenamente preparados para este tipo de incidencias y de riesgo". Sobre esto, ha concluido, la Comisión Europea tiene que seguir garantizando fondos para poder mantener los montes limpios.