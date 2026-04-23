PSOE lamenta los "hitos" de Cospedal: "La primera presidenta en declarar en juzgados por caso de presunta corrupción"

El diputado del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Antonio Sánchez Requena - PSOE

TOLEDO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha lamentado este jueves los "hitos" de la exsecretaria general del PP y expresidenta castellanomanchega, María Dolores de Cospedal. "Fue la primera en despedir, la primera en recortar y ahora es la primera en declarar en los juzgados por un caso de corrupción", ha dicho en relación a su comparecencia en la Audiencia Nacional en el juicio por la operación Kitchen.

Así lo ha señalado el diputado del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Antonio Sánchez Requena quien ha criticado que Cospedal represente tan "triste balance" y un "asunto tan feo, que ni Núñez ni el PP confirman ni desmienten si es presidenta de honor o no, si la han nombrado, o si la van a cesar".

De este modo, el parlamentario socialista ha lamentado que los 'populares' vuelvan a ser quienes ofrecen "la peor imagen que podía ofrecer la región".

En cualquier caso, ha concluido, a nadie le puede extrañar que Cospedal esté hoy en los juzgados declarando como testigo por un asunto de espionaje, ya que una de sus primeras decisiones al frente de esta región fue contratar a la empresa de detectives 'Método 3'.