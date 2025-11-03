PSOE lamenta que Mazón se vaya "tarde y mal" y se quede Núñez: "Es la mala noticia que tienen los castellanomanchegos"

Archivo - El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez - PSOE - Archivo

ALBACETE 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario regional de Organización del PSOE, Sergio Gutiérrez, ha lamentado que el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, se vaya "tarde y mal" y sin embargo se quede el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, quien, según ha lamentado Gutiérrez, durante un año no ha hecho ningún solo reproche al ya dimitido presidente valenciano.

Gutiérrez ha hecho estas declaraciones desde Hellín, con motivo de la reunión que mantiene el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha y el Grupo Municipal Socialista en el municipio albaceteño.

"Es una dimisión que llega tarde y llega mal. Llega un año después y llega además haciéndose el víctima en vez de reconocer a las víctimas", ha afeado el 'número dos' del PSOE en Castilla-La Mancha, quien ha lamentado que Núñez no haya sido capaz durante todo este año de exigir una petición de responsabilidades al PP de Valencia.

Para Sergio Gutiérrez, "lo que es lamentable es que se vaya a Mazón y se quede Núñez, que es el Mazón de la Mancha". Y es lamentable --ha proseguido el portavoz socialista-- que "esta persona que se parece más a Mazón y no tiene nada de Page sea hoy el presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha".

"Se va Mazón, tarde y mal, se queda Núñez. Es la mala noticia que tienen los castellanomanchegos", ha enfatizado Gutiérrez.