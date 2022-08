PSOE lamenta que Núñez "monte circos" e incumpla el acuerdo de no hacer ruedas de prensa en las Cortes C-LM en agosto

TOLEDO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Antonio Sánchez Requena, ha denunciado la "inmadurez política" del presidente regional del PP, Paco Núñez, en la "legislatura más difícil" y ha lamentado que "cuando no está en los bulos, se dedica a montar circos".

Sánchez Requena se ha pronunciado así después de que el PP haya convocado a los medios de comunicación a las puertas del Salón de Plenos de las Cortes regionales "incumpliendo el acuerdo entre grupos para el descanso de los trabajadores y trabajadoras del Parlamento, y sin cumplir lo fijado en las normas de usos de espacios para comunicación que aprobó la Mesa", según ha informado en nota de prensa el partido.

"Tenemos un nuevo ejemplo de la inmadurez de la práctica política del PP de Castilla-La Mancha, del PP de Paco Núñez, que cuando no está dedicado a los bulos está dedicado a montar circos", ha lamentado el parlamentario socialista, quien ha criticado que Núñez haya cambiado la convocatoria hasta en tres ocasiones.

Ha acusado al PP de no respetar los acuerdos, pues ha recordado el acuerdo para no realizar ruedas de prensa las cuatro primeras semanas del mes de agosto, mes inhábil en el Parlamento, "con el fin de facilitar el descanso de los trabajadores y trabajadoras, y además para realizar obras que son necesarias y que no se pueden hacer en otro mes porque las Cortes están funcionando".

Con ello, ha criticado que cuestione la actividad de las Cortes cuando "son especialmente productivas". "Llevamos 34 leyes aprobadas en esta legislatura, siete leyes aprobadas en el periodo de sesiones entre enero y julio, con 17 plenos celebrados, tres plenos más que en el mismo periodo del año anterior".

"No sabemos qué ha aportado Paco Núñez a esta región, ya no este verano, sino toda la legislatura. Aquí el Gobierno de Castilla-La Mancha no ha estado de vacaciones porque ha habido reunión del Consejo de Gobierno todas las semanas y se están tomando medidas importantes para la región todas las semanas", ha indicado .