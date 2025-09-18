PSOE lidera una moción de censura contra el alcalde del PP de Tórtola de Henares por el "deterioro" de su gestión

GUADALAJARA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro concejales de PSOE Guadalajara en el Ayuntamiento de Tórtola de Henares y una edil no adscrita han presentado y registrado una moción de censura contra el actual alcalde del municipio, Martín Vicente Vicente (PP), que responde a "una situación de deterioro político e institucional del actual equipo de gobierno".

La moción de censura será debatida y votada en una sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Tórtola el próximo martes 23 de septiembre a las 12.00 horas, ha informado el PSOE en un comunicado.

Los firmantes proponen como candidata a la alcaldía a Ana Isabel Monge Álvarez, actual concejala del Grupo Municipal Socialista, a quien reconocen "capacidad, liderazgo y compromiso para encabezar un nuevo gobierno municipal basado en la estabilidad, el diálogo y el servicio público".

Los promotores de la moción cumplen con "la mayoría absoluta legalmente exigida y con los requisitos formales establecidos por la normativa electoral".

Según el texto de la moción, la iniciativa responde a "una situación de deterioro político e institucional del actual equipo de gobierno",, originada "tras la pérdida de uno de los concejales electos del Partido Popular, que pasó al grupo de no adscritos, y el apoyo externo de otro concejal también no adscrito procedente de Vox.

Esta situación, según detalla el PSOE, ha dado lugar a "una gestión carente de cohesión política y ajena a los principios programáticos"; con los que el PP se presentó a las elecciones.

Se destaca la necesidad de impulsar "proyectos largamente postergados", especialmente el desarrollo industrial del municipio, que consideran debe basarse "en el diálogo y la cooperación leal", con otras administraciones como la Diputación Provincial, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Gobierno de España.

Del mismo modo, en el texto, se indica que esta medida "no responde a una coyuntura personalista, sino a la necesidad de restituir un gobierno estable, legítimo y con capacidad de liderazgo, que apueste por la participación, el desarrollo sostenible y el futuro de Tórtola".