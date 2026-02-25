PSOE C-LM acusa a Paco Núñez de fomentar "la fuga de votos del PP a Vox"

El diputado del PSOE en las Cortes de C-LM Antonio Sánchez Requena. - PSOE

TOLEDO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Antonio Sánchez Requena, ha acusado este miércoles al presidente regional del PP, Paco Núñez, de alentar la fuga de votos del PP al propio Vox", al "reconocer todos los días que él solo puede ser presidente de Castilla-La Mancha si Vox quiere".

En una rueda de prensa ofrecida en la sede regional del PSOE, Requena ha asegurado que Núñez tan solo ofrece "radicalismo y subordinación a Génova y a Vox", lo que ha considerado como un "triste currículum de presentación" de un líder en la oposición que "no esconde su debilidad" y se empeña en evidenciar que el PP de Castilla-La Mancha es un "sucursal" de la sede del PP en Madrid, según ha trasladado el PSOE en nota de prensa.

"No sé quién le susurra las estrategias a Núñez, si alguien más que Tellado, pero lo que se puede acabar encontrando el señor Núñez es que acabe siendo él quien le ruegue ser vicepresidente a David Moreno (Vox)", ha expuesto, pues "está más cerca de eso de que se acercarse a las valoraciones o al reconocimiento que tiene el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page".

Sánchez Requena ha afirmado que "la región necesita responsables públicos serios" y, por ello, ha asegurado que desde el PSOE "nos esforzaremos constantemente por diferenciarnos de ese modelo de la nada y por impedir que aquí quien gobierne sea Tellado o Vox".

En este punto, el también portavoz de Empleo y Agricultura del grupo socialista en las Cortes de Castilla La Mancha ha destacado el modelo de gobierno que representa el presidente Emiliano García-Page "en sintonía con aquello que demanda la sociedad" desde la sensatez, la moderación y el diálogo que da lugar a medidas que permiten mejorar la vida de la gente día a día".

Así, frente al "modelo de la nada que representa Núñez, Castilla-La Mancha hoy es una de las regiones que más avanza en el conjunto del país", ha subrayado y, a modo de ejemplo, ha recalcado la reducción del paro a la mitad desde que Page es presidente, la capacidad de atraer población mientras hay más gente trabajando que nunca en nuestra tierra, lo que hace de Castilla-La Mancha "una región que ofrece muy buenas oportunidades".

Ha remarcado que "somos líderes en confianza empresarial y eso dice mucho de ese modelo de diálogo y de consenso; y, en estos momentos, Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma en peso de stock de inversión extranjera sobre su PIB", ha añadido Sánchez Requena.

"Frente a los que solo son capaces de ofrecer radicalismo como el señor Núñez y subordinación a los intereses electorales del PP y subordinación a lo que quiera Vox", ha asegurado el parlamentario socialista, "en Castilla-La Mancha tenemos un gobierno autónomo, responsable y responsabilizado en defender los intereses de Castilla-La Mancha y en aprobar cada semana, cada Consejo de Gobierno medidas para mejorar la vida de la gente".