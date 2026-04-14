PSOE C-LM acusa al PP de "hipocresía" ante la imputación del director general de Cospedal en Kitchen

Archivo - El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez. - PSOE - Archivo

TOLEDO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha criticado este martes al Partido Popular regional, acusándo a la formación de "hipocresía" por su ausencia de manifestaciones ante la implicación de quien fuera director general de Presidencia durante el gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha en la operación Kitchen.

El PSOE ha cuestionado "si nadie del PP de Castilla-La Mancha tiene nada que decir, si nadie se siente arrepentido ni piensan que hicieron mal al nombrar a Andrés Gómez Gordo. Todo ello cuando ayer, en la Audiencia Nacional, un testigo clave se refirió a su imputación y a que era una persona conocida por su cercanía a Cospedal, como "Andy Cosp", según ha trasladado la formación socialista en nota de prensa.

En este sentido, han cuestionado "qué opina Núñez", pues "hoy volverán a hablar de Ábalos o Koldo o quien sea lejano a Castilla-La Mancha, pero seguirán negándose a valorar la corrupción que se produjo mientras presidían Castilla-La Mancha por cargos nombrados por ellos".

Desde el PSOE de Castilla-La Mancha han recordado que este lunes los 'populares' se negaban a valorar las denuncias hechas por dirigentes de Vox en la región "sobre el mal uso del dinero que se hacía desde el partido de extrema derecha" porque "dicen que no valoran a otros partidos".