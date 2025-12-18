PSOE C-LM anima a ciudadanos que donaron dinero a 'Revuelta' para Letur y Mira a denunciar porque les han "estafado"

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez. - PSOE

TOLEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha pedido a los ciudadanos que donaron dinero a 'Revuelta' para los afectados de las localidades de Letur y Mira que denuncien, porque este dinero "no ha llegado" a estos municipios y les han "estafado".

"Tras realizar las comprobar oportunas, podemos afirmar que nada del dinero dado a Revuelta ha llegado ni a Letur ni a Mira", ha afirmado Gutiérrez, señalando que "todos aquellos que hicieron caso al líder del partido Vox en Castilla-La Mancha, David Moreno, para que hicieran donaciones al número de cuenta de Revuelta, como animó el 31 de octubre y el 13 de noviembre de 2024" deben denunciar "porque les han estafado".

Pide a Vox en Castilla-La Mancha y a su presidente y teniente de alcalde en Talavera, David Moreno, explicaciones, responsabilidades y que pida perdón a los ciudadanos a quienes "han estafado de una manera inmoral", pidiéndoles dinero que debía destinarse a los afectados por la dana en Letur, Mira y Valencia.

En rueda de prensa en la sede regional del PSOE, ha afirmado que les han estafado "de una manera inmoral, porque toda corrupción es mala, pero pedir dinero a los ciudadanos para que se solidaricen con otros y no entregárselo a los afectados tiene un plus de inmoralidad".

Gutiérrez también ha preguntado a Moreno si va a exigir explicaciones y responsabilidad al diputado nacional de su partido por la provincia de Toledo, Manuel Mariscal, también de Talavera de la Reina por "tapar" la situación en Revuelta por su "relación familiar" con uno de los líderes de "la organización juvenil de Vox".

"La pregunta que nos hacemos es si eso fue una estrategia de partido o fue porque tenían un vínculo familiar" y "lo que creemos es que es necesario que lo aclaren", ha apuntado.

El dirigente socialista ha lanzado otra pregunta al PP de Castilla-La Mancha que, a su juicio, durante todo este tiempo "han admitido bastantes humillaciones" de sus socios de gobierno de ayuntamientos y diputaciones "con recortes, pactos que negaban la violencia de género, el derecho al agua de Castilla-La Mancha", y ha cuestionado "si ahora también van a permitir la estafa".

"¿Van a permitir que Vox, sin pedirles explicaciones, hayan pedido dinero para los afectados por la dana de Letur y Mira y no se lo hayan entregado?, ha incidido Gutiérrez, quien ha planteado a los 'populares' "qué es lo que tiene que pasar para que rompan sus pactos con Vox".

Porque "es curioso", ha reflexionado, "cuando están todo el día hablando de los casos nacionales del Partido Socialista", pero "callan ante los casos que afectan a Vox", negándose a investigar las subvenciones de sus grupos municipales allí donde gobiernan con ellos, y ahora también las "conductas inmorales", como el caso de Revuelta y su afección con los líderes regionales de Castilla-La Mancha, ha concluido.