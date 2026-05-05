PSOE C-LM celebra los datos y destaca que no hay "un solo indicador que no haya mejorado con Page"

La diputada del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha Paloma Jiménez. - PSOE

TOLEDO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de Castilla-La Mancha ha celebrado este martes los datos de empleo del mes de abril y ha destacado que no hay un solo indicador económico o social que no haya mejorado con el Gobierno de Emiliano García-Page, con respecto a la anterior etapa del PP, sino que la mayoría de los indicadores demuestran que Castilla-La Mancha ha avanzado mucho más rápido que la media nacional.

La diputada del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Paloma Jiménez, lo ha trasladado así durante la rueda de prensa que ha realizado en la sede regional del PSOE, donde ha valorado los datos de paro y afiliación de abril en Castilla-La Mancha, publicados este martes por los ministerios de Trabajo y de Seguridad Social, y ha aplaudido que la región ha registrado el mejor dato en este mes de los últimos 18 años.

"El paro ha descendido en este último mes en 2.375 personas, y en el último año lo ha hecho en casi un 8 %, lo que supone reducir el paro en Castilla-La Mancha en casi dos puntos respecto a la media nacional, una noticia que queremos celebrar", ha sostenido.

Según ha informado el PSOE en nota de prensa, Jiménez ha reivindicado que estos buenos resultados y las más de 804.000 personas que actualmente hay trabajando en nuestra región, no son una casualidad, sino resultado de las políticas del Gobierno del presidente Page y de su fórmula de "más estabilidad, de avances en derechos, en políticas sociales, en el acceso a los servicios públicos y también en el empleo", ha aseverado.

"Desde que Page es presidente, hay mejor acceso a los servicios sociales, vemos cómo hay más empleo, hay mejores datos en dependencia y vemos también cómo, por ejemplo, han mejorado las infraestructuras en Castilla-La Mancha. En definitiva, esta tierra está mejor y avanza más rápido incluso que la media nacional", ha añadido, al tiempo que ha preguntado a los 'populares' qué parte de este avance "no les gusta".