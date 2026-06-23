PSOE C-LM está "desolado" y "avergonzado" por la condena a Ábalos y dice a PP que no está legitimado para dar lecciones

Archivo - Cristina Maestre, portavoz del PSOE de C-LM - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha se ha mostrado este martes "sumamente desolado y avergonzado" tras la condena del Tribunal Supremo al exministro y exsecretario de Organización socialista José Luis Ábalos, al tiempo que ha respondido al PP que no está legitimado para "dar lecciones a nadie" y que es "el primero que tiene que limpiar su casa".

Así lo ha indicado en una rueda de prensa la vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, quien ha apuntado sobre la sentencia del Supremo que la justicia "tiene que funcionar" y que "el que mete la mano en la caja lo paga".

A preguntas de los medios ha lamentado que la secretaria regional del PP, Carolina Agudo, no se haya pronunciado de la manera que lo hacen los socialistas cuando el extesorero del PP Luis Bárcenas fue condenado a 33 años de prisión. "Mañana se reanuda la 'Kitchen' y Gómez Gordo va a ser juzgado, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra", ha añadido.

"Garbanzos negros hay en todos los sitios. Que se aplique la justicia y la ley", ha manifestado Maestre, quien ha añadido que "cada uno tendrá las sentencias en relación directa con el delito que ha cometido, tanto los 33 años de Bárcenas como los 24 de Ábalos".

Precisamente, preguntada por lo que espera el PSOE de la declaración de este miércoles de Andrés Gómez Gordo, que trabajó para el Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, en el juicio por la 'Kitchen', ha señalado que espera "lo de siempre: Que el PP tenga una doble cara y no diga ni mú".

Con todo, Maestre ha querido reivindicar el "enorme trabajo, compromiso y labor" que hacen cada día los "miles" de dirigentes socialistas que hay en España. "Estamos representados por hombres y mujeres con un firme compromiso de labor social", ha agregado.

Preguntada por la comparecencia este miércoles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso, la dirigente socialistas ha dicho que no "tiene que ser muy agradable" ponerse en su lugar al haber tenido que "afrontar muchísimos desengaños". "Será una comparecencia muy dura y estaremos todos escuchándole con la misma sensación de desolación", ha afirmado.

Del mismo modo, se ha pronunciado por el Comité Federal que los socialistas celebrarán este sábado para afirmar que el presidente regional y secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, va "siempre" con "coherencia, honestidad, sinceridad y valentía". "Ojalá que sea de ejemplo para otros compañeros que coinciden con el presidente pero no se atreven a hablar", ha concluido.