El PSOE de C-LM destaca la "coherencia y valentía" de Page frente a un Nuñez que se "pliega ante Génova"

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy. - PSOE

CUENCA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy, ha reivindicado este domingo la "coherencia y valentía" del presidente regional y secretario general de los socialistas en la región, Emiliano García-Page, frente a la actitud del líder del PP regional, Paco Núñez, al que ha acusado de "plegarse sistemáticamente a los intereses de Génova".

En una atención a los medios de comunicación con motivo de la celebración del Comité Provincial del PSOE de Cuenca, Godoy ha destacado que García-Page "defiende los intereses de Castilla-La Mancha independientemente de quién gobierne en Madrid", ya sea el Partido Popular o el Partido Socialista, y ha subrayado su firme posición en cuestiones clave como el agua o la financiación autonómica, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno regional ha recurrido todos los trasvases y sigue reclamando una financiación "justa" basada en la igualdad entre territorios.

"Esa coherencia y ese coraje es lo que echamos en falta en Paco Núñez, que siempre actúa en función de lo que le marcan desde Madrid, incluso en asuntos tan sensibles como el agua, la financiación o el cementerio nuclear", ha señalado.

El dirigente socialista ha afirmado que esta forma de hacer política es la que valoran tanto los socialistas de Castilla-La Mancha como el conjunto de la ciudadanía y ha incidido en que García-Page representa "la coherencia en la defensa de esta tierra y en los valores de la socialdemocracia".

Asimismo, ha trasladado el respaldo del partido a los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas socialistas de la región, quienes también han mostrado su apoyo al presidente de la región.

Godoy ha querido reconocer especialmente el trabajo de estos cargos públicos "en un momento complejo", destacando que muchos de ellos "se dejan la piel por sus vecinos y vecinas, en muchos casos sin remuneración y sacrificando tiempo personal y familiar".

"Son gente honrada que trabaja cada día por mejorar sus municipios, incluso en un contexto difícil para el partido, y merecen todo nuestro reconocimiento", ha afirmado.

Por último, ha subrayado la estabilidad que aporta el Gobierno regional, "una estabilidad que se ve en resultados, que tiene que ver con una apuesta por el pacto social, con empresarios, con sindicatos, que genera actividad, genera empleo, genera más afiliación a la seguridad social y además baja al paro".

Esta estabilidad, ha añadido, se refleja también en la confianza empresarial, "aquellos que se juegan su dinero, los empresarios, tienen la mayor confianza empresarial de toda España en el Gobierno de Castilla-La Mancha", ha concluido.