El PSOE de C-LM destaca un inicio de curso escolar con "tantos recursos económicos y docentes" como "nunca antes"

TOLEDO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas, ha destacado que "nunca antes" ha habido un inicio de curso escolar con tantos recursos económicos, docentes e infraestructuras, para seguir garantizando una educación pública de calidad, y ha criticado que el PP "no soporta que a Castilla-La Mancha le vaya bien".

"Desde que Emiliano García-Page es presidente, año a año en esta tierra renovamos nuestro compromiso con unos servicios públicos de calidad, gracias a políticas de progreso", ha asegurado en rueda de prensa desde la sede regional del PSOE, en el día en que comienzan las clases en gran parte de los centros educativos públicos de Castilla-La Mancha.

García-Navas ha puesto en valor que el "modelo de Page es totalmente distinto" al del PP de Cospedal, ha informado el PSOE en nota de prensa.

"Donde antes se despedía masivamente, donde antes se recortaba y se cerraban escuelas rurales, ahora hay inversión, más docentes y más infraestructuras para seguir garantizando una educación pública y de calidad en igualdad de condiciones", ha aseverado.

530 RECURSOS MÁS

Una vuelta al cole que cuenta con 530 docentes más que el curso anterior, ha recordado, y, sobre todo, con más alivio para los bolsillos de las familias, gracias a los avances en la gratuidad en la educación de 2 a 3 años, el banco de libros, más ayudas al transporte y a los comedores escolares, "que hacen que la vuelta al cole en Castilla-La Mancha sea una de las más asequibles en toda España", ha reivindicado.

Y a ello se une, ha añadido, que en lo que respecta a la Universidad, también este curso la primera matrícula es gratuita en las dos universidades públicas de la región la de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), lo que, ha subrayado, también ayudará mucho a las familias que comiencen en esta etapa educativa.

Sin embargo, enfrente, ha criticado, hay un PP de Castilla-La Mancha que "solo habla mal de esta tierra" y que "no soporta que a la región le vaya bien".

García-Navas se ha referido con ello a un PP que también se sigue oponiendo a la quita de la deuda, a la condonación de 5.000 millones de euros que supone "el agujero" que dejó Cospedal.

"No entendemos que, por un lado, aplaudan que no nos condonen esa deuda, esos 5.000 millones de euros, y, por otro lado, encima se dediquen a decir a qué deberíamos dedicar ese ahorro.

Es a lo que nos tiene acostumbrados este PP, a esa hipocresía política, sin liderazgo y siendo un partido político perjudicial para esta tierra", ha concluido.