PSOE C-LM espera que el PP se "deshaga" de sus "recortes" a la sanidad y apoye el acuerdo por la carrera sanitaria

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar. - PSOE

TOLEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha espera que el PP se "deshaga" de sus "recortes" en el pasado a la sanidad pública y apoye este jueves, en el pleno de las Cortes regionales, el acuerdo para la reactivación de la carrera profesional sanitaria que eliminaron los 'populares' cuando gobernaron entre 2011 y 2015.

"Un PP que eliminaba la carrera profesional sanitaria, pero también otros derechos laborales, cerraba plantas enteras de hospitales, suprimía o eliminaba obras de infraestructuras importantes. Ojalá y el peor PP de este país, que lo tenemos en Castilla-La Mancha, mañana se sume a seguir haciendo fuerte el sistema sanitario público regional", ha aseverado la portavoz del grupo parlamentario socialista, Ana Isabel Abengózar.

Con esta iniciativa en las Cortes, el PSOE y el Gobierno de Castilla-La Mancha "cumplen con la palabra dada", porque, como ha recordado, ha sido García-Page quien se ha sentado con los profesionales y con sus sindicatos para la recuperación de la carrera profesional sanitaria, al tiempo que ha llamado la atención sobre la importancia del acuerdo alcanzado.

Y, además, el grupo socialista va a pedir al Gobierno de Page el "blindaje" de la carrera profesional sanitaria por ley. Una medida que se plantea "para que nunca nadie pueda volver a tener la tentación que tuvo el PP de recortar o eliminar derechos", ha sostenido y con la que se culminan 11 años de recuperación de derechos y servicios.

Sin embargo, la portavoz del grupo socialista ha insistido en la "poca fiabilidad" que ofrece un PP que ha venido "traicionando a Castilla-La Mancha constantemente". "El de la incoherencia absoluta, el de la hipocresía total. Un PP que solamente sabe trabajar a base de bulos", ha criticado.