PSOE C-LM garantiza "absolutamente" que no habrá ramificaciones de la corrupción que afecta al partido a nivel nacional

Los datos que recoge el partido regional en medio de las "turbulencias" en el PSOE no afectan a Page, que tiene una imagen "óptima"

TOLEDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha garantizado "absolutamente" que no habrá ramificaciones de los casos de corrupción latentes que afectan al partido a nivel nacional, al tiempo que ha defendido que la trayectoria de la formación a nivel regional es "impoluta".

En una entrevista con Europa Press, la portavoz del PSOE castellanomanchego, Cristina Maestre, ha señalado que los "personajes" implicados en estas presuntas tramas "han sabido" que han encontrado "hueso en Castilla-La Mancha".

Ha utilizado el ejemplo de la pandemia, donde se tenían que hacer compras de material con mucha presión, para remarcar que en Castilla-La Mancha, "con esa misma presión, y con esa misma urgencia", el Gobierno autonómico tuvo "la confianza y la tranquilidad" de decir que su gestión se llevó a cabo "con toda legalidad, con todo el principio de prudencia".

"Tenemos una absoluta tranquilidad de que hemos hecho lo que teníamos que hacer", ha insistido la portavoz socialista, poniendo en valor que el perfil y el trabajo que está haciendo el PSOE y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, "es impermeable" a estos casos.

"¿Por qué iba a tener que pagar el presidente de Castilla-La Mancha los errores que otros cometen o las irregularidades que otros cometen, si además es fuerte y contundente en sus argumentos? Tenemos caso Montoro, tenemos caso Cerdán, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero está claro que el presidente de Castilla-La Mancha, sea quien sea, no cambia su discurso, le toque a los nuestros o le toque a los de allí", ha aseverado.

Defienden desde el PSOE la "tolerancia cero a la corrupción" presumiendo de la "absoluta transparencia, buena gestión y honradez". "Nos sentimos muy orgullosos de estos 40 años de trayectoria", ha destacado.

DATOS QUE RECOGE EL PSOE

En este punto, ha puesto en valor que en "todo este contexto de turbulencias políticas y también orgánicas en el PSOE", los datos que el PSOE de Castilla-La Mancha "viene recogiendo de forma constante" reflejan que el perfil y la percepción de los ciudadanos en torno al presidente regional, Emiliano García-Page, "es óptima".

"Estamos haciendo lo correcto, siendo coherentes con lo que decimos y lo que hacemos, que es lo que nos piden los ciudadanos, y siendo también un ejemplo de cómo desde la izquierda podemos ensancharnos y atraer también la confianza de otros ciudadanos, que en otras convocatorias pueden votar una opción distinta o que en otras convocatorias se han quedado en casa", ha afirmado.

El PSOE de Castilla-La Mancha trabaja en una política que "también ensancha en el centro", porque el grueso de su apoyo "está en el centro", lo que en la región consideran "la clave del éxito" y que siempre les ha funcionado.

ELECCIONES Y CANDIDATOS

Maestre refuerza la idea de que primero deben celebrarse elecciones generales y las elecciones autonómicas previstas para el año que viene, "para no confundir a nadie" y después, en 2027, se hablará de Castilla-La Mancha y de sus alcaldes.

Con respecto a los candidatos en las principales capitales y ciudades de Castilla-La Mancha, ha señalado que llegará el momento de abordarlo, pero de cualquier modo, "los casos de éxito" seguirán siendo "la propuesta exitosa del PSOE de Castilla-La Mancha" y "habrá situaciones" en las que habrá que hacer un cambio.

"Todo eso está por ver. Nosotros ya estamos trabajando desde hace tiempo en esa labor de análisis y de concentración con nuestros compañeros en las ciudades, en los territorios y en las provincias, para establecer una estrategia, que ya está más que establecida desde hace tiempo de cara a esas próximas elecciones", ha incidido.

VOX Y SU PROPUESTA DE INMIGRACIÓN

Preguntada por la propuesta de Vox Castilla-La Mancha de no acoger la cifra de menores acompañados que le corresponda a la región, ha trasladado que le resulta doloroso estos debates que dividen tanto, que "promueve la extrema derecha" y que el PP se "presta" a aceptar.

En este punto, no teme que haya una parte del electorado que se sienta atraído por la posición del PP en materia de inmigración, porque el electorado del PSOE no es "racista" y no se presta a "pisotear los derechos humanos".

"No es un electorado cínico, nuestro electorado es el electorado de la gente normal y corriente que quiere una sociedad donde todos podamos convivir y participar con todos los derechos que hemos alcanzado con muchísimo esfuerzo. El resto que se lo quede a Vox. Y si quiere coger algo el PP, que lo coja", ha opinado.

NÚMERO DE DIPUTADOS Y LEY ELECTORAL

Respecto al número de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha de cara a las elecciones de 2027, ha remarcado el compromiso del PSOE de la región de mantener la misma cifra que existe ahora en el Parlamento regional.

De este modo, ha destacado Maestre, el PSOE cumple con su "palabra", rechaza la "demagogia" que ha habido en torno al acuerdo del Estatuto, en el que PP y PSOE se emplazaron a negociar una nueva horquilla parlamentaria una vez pasen los comicios autonómicos de 2027.