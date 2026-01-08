PSOE C-LM insta a PP a crear una mesa de negociación sobre el Estatuto en enero para acelerar su aprobación

El secretario de Organización del PSOE regional, Sergio Gutiérrez. - PSOE

TOLEDO 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha ofrecido este jueves consenso al PP de Castilla-La Mancha y ha instado a los 'populares' a constituir una mesa de negociación sobre el Estatuto de Autonomía de la región, con los ponentes del Parlamento autonómico, del PSOE y del PP, y los ponentes de los dos partidos en el Congreso de los Diputados para acelerar su tramitación y su aprobación definitiva.

En rueda de prensa en la sede regional del PSOE, Gutiérrez ha pedido explicaciones a Núñez sobre qué está pasando en el PP de Génova, o qué problemas tiene su partido con el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, tras semanas de solicitudes, por parte de los 'populares' para ampliar los plazos de enmiendas y retrasar, por tanto, el inicio de la comisión que aprobaría este texto.

"¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué problema tiene el PP con el Estatuto para estar pidiendo cada vez más tiempo, ahora hasta febrero, para estudiar un texto que estaba consensuado y que el propio Núñez dijo que venía ya de la mano de Génova?", ha preguntado.

Gutiérrez ha solicitado al PP que "no lo retrasen más" y que en el mes de enero se cree esa mesa de negociación con los ponentes del Parlamento regional y los ponentes en el Congreso de los Diputados, de PSOE y PP, "para acelerar un Estatuto que debería estar aprobado en la Comisión Constitucional el mes de febrero", ha informado el PSOE en nota de prensa.

Un Estatuto que, como ha recordado, "nace del consenso, no es problemático y, por lo tanto, no sabemos si el resultado de las elecciones de Extremadura les ha puesto nerviosos con Vox, y eso está afectando de manera colateral".

CONTESTA A PP SOBRE EMPLEO

Por otro lado, y mostrando dos noticias de 2015 y 2025 sobre el salario bruto medio en la región, Gutiérrez ha hecho referencia a que mientras con el PP en Castilla-La Mancha se destruía empleo, se bajaban los salarios un 3,6 % estando la media en los 1.600 euros brutos, y se despedía; con el presidente Page se crea empleo por encima de la media nacional, se suben los salarios hasta una media de 2.200 euros, y por tanto se redistribuye mejor la riqueza, y ha lamentado que "el PP de Castilla-La Mancha se ha convertido en el rey de los bulos".

"Si de algo podemos estar satisfechos en Castilla-La Mancha en los últimos años es precisamente del giro económico que se ha dado a la realidad que vive nuestra tierra", ha aseverado, y ha manifestado que la región "va por el buen camino de la economía" porque ha pasado de las noticias malas acumuladas con el PP a liderar las tasas de crecimiento económico.

Y eso es fruto, ha sostenido, de la combinación de la reforma laboral del Gobierno de España y de las políticas complementarias del Gobierno de Castilla-La Mancha, como los programas de ayuda a autónomos y emprendedores, la ley de despoblamiento o de ayuda a la industria, que posicionan a esta tierra, en materia de empleo, por encima de comunidades autónomas como Madrid, Cataluña, Andalucía o Extremadura.

"Hemos dejado de ser una tierra que expulsaba a los jóvenes que se formaban en Castilla-La Mancha a otros lugares de España y de Europa a trabajar, a ser una comunidad autónoma que año a año incorpora población", ha trasladado.

PACTOS CON VOX

De otro lado, el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha ha invitado al PP a reflexionar sobre sus pactos con Vox y ha considerado que "debería romper" con ellos en los gobiernos municipales y provinciales, y renunciar a la "inestabilidad, los recortes, la crispación y el freno" que están suponiendo.

Porque todo el optimismo del que presume el PP en las encuestas "que se inventan", ha asegurado, supone "tener un PP débil con un Vox fuerte en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Una receta que estamos viendo que no funciona en los ayuntamientos de la región y que es lo único que nos ofrece el PP".

Lo ha indicado en alusión a la entrevista que ha ofrecido recientemente el presidente de la FEMP y alcalde 'popular' de Talavera de la Reina (Toledo), José Julián Gregorio, en la que ha venido a decir que aspiraba a gobernar la ciudad en solitario porque Vox le suponía un "freno".

"Invito a Núñez a que haga caso a sus alcaldes de Ciudad Real, al presidente de la Diputación de Ciudad Real, al alcalde de Talavera, que rompa los gobiernos municipales con Vox, que hable con el Partido Socialista para romper esos gobiernos", ha apuntado.

Por último, Gutiérrez ha valorado las últimas encuestas regionales, y ha subrayado que "Núñez no tiene posibilidades de éxito" y que, de hecho, "lleva ganando en las encuestas diez años" cuando "ni siquiera el 80 % de los votantes del PP lo ven como presidente".

Y, además, ha valorado como un "insulto" que cuando falta el 40% de la legislatura, Núñez esté tratando de meter al PP en clave electoral "para que piensen que no les da tiempo a cambiar de candidato, porque es un líder amortizado", y el PSOE, ha añadido, "no va a desaprovechar el tiempo que queda en hablar de las trampas o las estrategias internas de Núñez para que no le quiten de candidato".

"Vamos a aprovechar estos 18 meses que quedan para seguir gobernando bien Castilla-La Mancha, en materia de empleo, en materia de economía, en materia de servicios sociales, en materia de fiscalidad, en definitiva, aprovechar cada día con la ambición de querer gobernar para hacer una mejor región", ha concluido.