El PSOE de C-LM instará al Gobierno central a ampliar las ayudas para municipios y familias afectados por la DANA

El secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha anunciado que el PSOE de Castilla-La Mancha va a presentar en las Cortes regionales una proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno de España a que actualice, amplíe e incremente las ayudas para los municipios y las familias afectadas por la DANA.

Así se ha expresado el dirigente socialista en declaraciones a los medios de comunicación en Toledo, donde ha asistido a los actos con motivo del Día de la Hispanidad y en honor a la Virgen del Pilar.

Tras los efectos dramáticos que el tiempo ha provocado en muchos municipios de Castilla-La Mancha, y especialmente en la provincia de Toledo, ha considerado que "son necesarios, más que nunca, mecanismos de protección y de compensación ante los daños".

Ha recordado que el decreto que regula las ayudas en situaciones de emergencia es de hace 15 años, "y es por eso por lo que desde el PSOE de Castilla-La Mancha vamos a introducir una proposición en las Cortes regionales, esperemos que sea aprobada por unanimidad, para instar al Gobierno de España a actualizar las ayudas, a incrementarlas y también a ampliar el alcance de las mismas, especialmente pensando en los ciudadanos y las empresas", ha expuesto.

"Lo que entendemos es que tenemos que instar a una voluntad, que se ha demostrado inequívoca del Gobierno de España de ayudar en toda situación de emergencia, a actualizar las cuantías de las ayudas conforme a los precios de 2023", ha añadido, recordando que es competencia del Gobierno de España actuar ante la catástrofe, pese a que veamos al PP de Castilla-La Mancha "instar, constantemente, a que el Gobierno de Page solucione todos los problemas".

"Yo creo que el señor Núñez debe creer que Page es un súper hombre", porque "cuando hay un problema competencia del Gobierno de España, pide que lo resuelva Page; cuando hay un problema de la Unión Europea, pide que lo resuelva Page. Incluso pide que cuando Feijóo no sabe hacer oposición también haga el trabajo del señor Feijóo, Page", ha afirmado.

Tildan la actitud de Núñez como "una falta de respeto, porque, una de dos, o respetan las instituciones con seriedad o simplemente que dimitan todos y dejen pasar a la gente que sepa hacer su trabajo", ha informado el PSOE en nota de prensa.

12 DE OCTUBRE

Gutiérrez ha felicitado a toda la ciudadanía de Castilla-La Mancha en "un día festivo, un día de conmemoración, de recordar nuestras raíces y nuestra historia y también, fundamentalmente, aprovecharla para impulsar a España hacia el futuro".

Y, especialmente, ha felicitado a la Guardia Civil en el día de su patrona.

A una institución que "hay que respetarla, hay que protegerla también de los recortes" y "la mejor manera de celebrar su día festivo es, obviamente, comprometiéndose a darle más efectivos, a incrementar su plan-tilla y a mejorar su material".

Es por ello, ha recordado Gutiérrez, que, en los últimos años, el Gobierno de Emiliano García-Page ha incrementado en Castilla-La Mancha en 1.000 efectivos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y "hemos incrementado también el material que aparece en los presupuestos para combatir el crimen y para darnos y transmitirnos más seguridad, especialmente en el medio rural, y también estamos llevando a cabo un paulatino, pero sin descanso, programa de mejoras en los cuarteles de la Guardia Civil a lo largo y ancho de la región".

RESPUESTA A LA COMISIÓN EN EL SENADO

Gutiérrez también ha querido dejar claro que el PSOE no va "a manosear las instituciones", y ha pedido al PP que "respete la institucionalidad", porque no se entiende que la primera convocatoria del Senado para presidentes autonómicos en más de una década no sea para hablar de sanidad, de educación, de todo aquello que compete a las comunidades autónomas, sino que "sea para hablar de la estrategia interna del PP".

"Feijóo nunca hubiera permitido que se utilizara a Galicia para la estrategia interna del PP o de cualquier otro partido, y eso que pensaba el señor Feijóo como presidente de Galicia, exigimos que hoy se respete, que se respeten los espacios, porque si manoseamos las instituciones, si no hay un margen de respeto de lo que tiene que ser una comunidad autónoma con respecto a los debates internos del partido, obviamente, estaremos deteriorando los cimientos de la democracia, y eso no vamos a permitir nunca", ha concluido