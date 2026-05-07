PSOE C-LM reclama explicaciones sobre el posible uso de fondos municipales de Ciudad Real para un acto del PP

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez. - PSOE C-LM

TOLEDO 7 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha denunciado este jueves que el PP y Vox "estén pudiendo utilizar los ayuntamientos donde gobiernan para financiar su actividad interna" y afirma que desde su formación se reservan "el derecho a ir a los tribunales".

Gutiérrez se ha hecho eco, en un mensaje en su perfil de X, de la noticia que publica este jueves El Plural Castilla-La Mancha, que recoge que el Ayuntamiento de Ciudad Real, gobernado por el PP de Francisco Cañizares, pagó casi 4.500 euros de fondos públicos para sufragar "el baño de masas de Feijóo en un congreso del PP europeo".

"Esta información documentada me parece de una extraordinaria gravedad", ha sostenido el dirigente socialista, quien ha cuestionado la "manera de gobernar" de los gobiernos de coalición entre PP y Vox. "Hay competición en financiar a sus partidos desde sus ayuntamientos", ha destacado.

En este mensaje, Gutiérrez ha declarado que "hace unos días descubrimos que están financiando a Vito Quiles, que además no tiene ninguna implantación en la región. Lo que sería un fraude de ley".

"Hoy sabemos que han utilizado presuntamente fondos de promoción empresarial para un acto de Feijoo en el congreso del PP Europeo. Lo que sería una desviación de fondos o un mal uso", ha continuado.

Por ello, ha considerado que PP y Vox en Castilla-La Mancha "deben dar una respuesta inmediata y profunda", mientras que ha incidido en que los socialistas de la región "nos guardamos el derecho a ir a los tribunales".