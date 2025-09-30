PSOE C-LM reivindica la gestión de la Junta y critica a la oposición del PP por "dar la espalda a C-LM" con el agua

TOLEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy, ha reivindicado este martes que, en diez años, con el Gobierno de Emiliano García-Page, la región se ha convertido en una "isla" de diálogo y servicios sociales de calidad, frente a un PP que "da la espalda" a Castilla-La Mancha en asuntos como el agua.

Lo ha señalado en rueda de prensa desde la sede regional del PSOE, como antesala a la celebración del Debate de Estado de la región, que tendrá lugar los días 16 y 17 de octubre, como ha anunciado el Gobierno regional, coincidiendo con el décimo aniversario de Page como presidente, según ha informado el PSOE por nota de prensa.

Así, ha resaltado, Castilla-La Mancha destaca por ser la cuarta comunidad autónoma donde más creación de empleo se produce y la primera comunidad autónoma que más ha aumentado su Producto Interior Bruto.

Aparte, "somos pioneros en diálogo social. Somos una isla y ese diálogo social no permite que aquellos que los empresarios en el gobierno que más confianza tienen, sea en el Gobierno de Emiliano García-Page", ha añadido.

Godoy ha argumentado que la región lidera la confianza empresarial en España, y al tiempo, ha recordado también, es la comunidad autónoma pionera en la lucha contra la despoblación, generando servicios y también desgravaciones fiscales.

Godoy ha subrayado, asimismo, aprovechando que este miércoles se celebra el Día de los Mayores, el "esfuerzo tan enorme" que Castilla-La Mancha hace en aplicación de la Ley de Dependencia, para atender la ayuda a domicilio, las viviendas de mayores, o las plazas residenciales. De hecho, ha apuntado, "somos la comunidad autónoma que mejor tramita la Ley de Dependencia y eso supone generar servicios, pero al mismo tiempo también generar empleo a través de estos servicios".

Igualmente, en términos de sanidad, ha valorado que Castilla-La Mancha es la tercera comunidad autónoma en gasto en Atención Primaria, "frente a los años de recortes y de despido de más 6.000 profesionales sanitarios con el PP, nosotros hemos consolidado 12.000 plazas de sanitarios", ha aseverado, y, en materia de educación ha resaltado que se ha duplicado el gasto por alumno, el inicio de la gratuidad de la educación infantil y de la primera matrícula universitaria gratuita.

"EL PP DE NÚÑEZ SIEMPRE ELIGE GÉNOVA ANTES QUE CASTILLA-LA MANCHA"

Sin embargo, ha lamentado que el PP de Castilla-La Mancha, una vez más, haya dejado claro que "cuando tiene que elegir entre Génova y Castilla-La Mancha, siempre elige Génova", en referencia a su rechazo a la quita de 5.000 millones de euros de la deuda pública regional o el pacto del agua alcanzado por los 'populares' este fin de semana en Murcia.

"Su ideología, su partido, está por encima de los castellanomanchegos en la quita de la deuda, que supone eliminar 5.000 millones de euros de la deuda generada fundamentalmente por la insuficiente financiación autonómica y, en parte, por la enorme deuda que dejó el PP cuando gobernó en Castilla-La Mancha", ha denunciado.

Del mismo modo, ha añadido que "este fin de semana ha ocurrido otro hecho todavía más claro: el Partido Popular a nivel nacional ha hecho un pacto en Murcia que supone llevarse el agua de Castilla-La Mancha al Levante y a Murcia, y el Partido Popular de Castilla-La Mancha lo ha perdido".

"Es absolutamente incompatible estar en el Pacto de Murcia del Agua que ha hecho el PP y en el Pacto del Agua de Castilla-La Mancha, que hemos suscrito partidos políticos, Gobierno y sociedad civil", ha sentenciado.