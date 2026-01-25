PSOE C-LM reivindica el volumen de empleo ligado al sector turístico en la región

El secretario de organización del PSOE Ciudad Real ha estado presente en Fitur, junto a una nutrida representación política e institucional, con motivo del Día de Ciudad Real en el estand de Castilla-La Mancha. - PSOE CASTILLA-LA MANCHA

El secretario de Organización del PSOE provincial de Ciudad Real, José Manuel Bolaños, ha reivindicado este domingo el volumen de empleo en Castilla-La Mancha ligado al turismo, destacando que se trata de las cifras de trabajo ligado al sector más grandes de la historia.

En su intervención desde el espacio de Castilla-La Mancha en la Feria Internacional del Turismo (Fitur), Bolaños ha señalado que el trabajo del Gobierno regional en los últimos diez años "ha dado sus frutos" y ha sostenido que Castilla-La Mancha es ejemplo en turismo rural, en lo que ha duplicado el volumen de pernoctaciones desde 2015, según ha trasladado el PSOE por nota de prensa.

"Las previsiones indican que podríamos haber llegado a 6 millones de pernoctaciones en 2025 y tenemos buenas perspectivas de crecimiento para este año porque el turismo es uno de los motores económicos fundamentales que tiene nuestra región y todo se basa en una gestión responsable, en una gestión eficiente, muy distinta de la que se venía realizando hace no tantos años", ha aseverado.

Bolaños ha argumentado que si en 2015 el estand de Castilla-La Mancha y las políticas relacionadas con este sector "se reducían a la mínima expresión, hoy podemos felicitarnos porque el turismo es una estrategia fundamental dentro de la gestión que realiza el Gobierno".

Un sector por el que ha pedido seguir trabajando y potenciándolo, al tratarse de una herramienta "que nos sirve a todos los castellanomanchegos para seguir mostrando nuestra región al conjunto de España". "Y los datos que tenemos en comparación al territorio español nos avalan", ha añadido.

CRÍTICAS DEL PP A LA SANIDAD CASTELLANOMANCHEGA

Aprovechando su presencia en Fitur, Bolaños ha lamentado que el PP de Castilla-La Mancha esté centrado estos días en lo que ha denominado "turismo sanitario".

En este punto ha subrayado que quien hoy es el presidente regional del PP, Paco Núñez, "no puede hablar de un modelo sanitario serio, ni a la vanguardia, porque nadie olvida que sigue representando al modelo de recortes de Cospedal".

"No vamos a consentir que den lecciones en sanidad, porque Castilla-La Mancha está ofreciendo todos los servicios y todo el presupuesto que tiene a su disposición, y lo que hace el PP, más que otra cosa, es aprovechar ese turismo sanitario que les menciono para hacer política en lugar de ir de la mano y de favorecer que la gestión sanitaria esté más cerca de la ciudadanía", ha concluido.