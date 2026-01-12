PSOE C-LM replica a Torres que la financiación es "igual de desigual" que en 2009 y además incorpora la ordinalidad

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez - PSOE

TOLEDO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha afirmado este lunes que el sistema de financiación propuesto por el Gobierno central es "igual de desigual" que el de 2009 y que, además, ahora incorpora el principio de ordinalidad.

Ha respondido así Gutierrez en declaraciones a los medios al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien en la toma de posesión de José Pablo Sabrido como delegado del Gobierno, ha dicho que no entiende las críticas de Emiliano García-Page porque el nuevo modelo "tiene como base la misma del modelo de 2009, que fue apoyado por el presidente de esta Comunidad".

"En el sistema de 2009, con el sistema anterior, Castilla-La Mancha es la tercera comunidad autónoma peor tratada de España, con una diferencia de casi 1.000 euros entre la comunidad autónoma por habitante que más cobra con respecto a nuestra propia comunidad autónoma", ha indicado.

Por lo tanto, ha dicho, "si este sistema es como el del 2009, ese sistema nos maltrataba a Castilla-La Mancha". "Pero es que además no es como el sistema de 2009. En el reparto es igual de desigual, pero además incorpora el principio de ordinalidad, es decir, que se garantiza a Cataluña que siempre reciba lo mismo de lo que da. Y eso va en contra del principio de redistribución".