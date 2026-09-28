PSOE no ve "imposible" aprobar el decreto de vivienda este martes y dice que la protesta de Sol es "la voz de la gente"

Archivo - La portavoz del PSOE Ana Isabel Abengózar - PSOE - Archivo

TOLEDO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha confiado en que el Consejo de Ministros sea capaz de sacar adelante el decreto de vivienda, un escenario que no ve como "un imposible". Asimismo, ha empatizado con la protesta de la Puerta del Sol, señalando que representa "la voz de mucha gente".

Así ha reaccionado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar, preguntas de los medios sobre estas cuestiones, con esperanza de que el Gobierno pueda sacar adelante este decreto del mismo modo que en Castilla-La Mancha los socialistas recaban consenso en esta materia.

En este punto, ha presumido de que en la región, el PSOE lleva tiempo "poniendo en marcha medidas que hacen asumible que los jóvenes se independicen", por lo que espera la diputada socialista que a nivel nacional se ponga "encima de la mesa" medidas similares.

Respecto a la acampada de la Puerta del Sol, ha trasladado su "más absoluto respeto" y ha compartido "el nivel de cabreo de la gente joven con una situación que es insostenible", respecto al precio de la vivienda.

"Totalmente de acuerdo con la acampada, con sus exigencias, no están locos, están alzando la voz por mucha gente", ha remarcado.