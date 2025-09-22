PSOE ofrece a PP un pacto si apoya en el Congreso la quita de la deuda, "por encima de doctrinas de Feijóo"

Pide a PP y Vox en Diputación devolver 15.000 euros pagados a una empresa por un logo que "se descarga gratis en Internet"

TOLEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha ofrecido al PP de la región un pacto para consensuar el dinero que llegue a la región proveniente de la quita de la deuda si sus diputados en el Congreso votan a favor de esta medida, anteponiéndose a las "doctrinas" de su líder, Alberto Núñez Feijóo.

En rueda de prensa, Gutiérrez ha señalado que si los diputados nacionales del PP en Castilla-La Mancha votan a favor del proyecto de ley de la condonación de la deuda cuando llegue al Congreso de los Diputados, podrían pactar con los socialistas castellanomanchegos dónde destinar el montante que llegue a la región, siempre que se destine a gasto social.

Por ello, ha lanzado este ofrecimiento si el PP de Castilla-La Mancha se compromete a no poner en riesgo la cantidad que beneficiaría a la región, esto es, "5.000 millones de euros, que supondrían 760 en ahorros en intereses".

Con estas premisa, si el PP pone por delante a Castilla-La Mancha antes que los intereses del partido a nivel nacional, el PSOE en la región pactaría con los 'populares' esta cantidad, siempre que se destine a sanidad, educación o mayores.

"Planteémos este tema como un tema de región", ha reclamado el número dos de los socialistas en la Comunidad autónoma, pidiendo al PP que huyan de encontrar los "resquicios de la lucha partidaria" con un dinero que hace falta a la región "como el comer".

LOGO DE LA DIPUTACIÓN

De otro lado, ha pedido al PP y Vox, que gobiernan en la Diputación de Toledo, que devuelvan 15.000 euros pagados a una empresa, en concepto de un contrato menor, por el logo de la Institución provincial que "se descarga gratis en Internet".

Ha acusado a ambos partidos de realizar "chapuzas y recortes", y les ha pedido que asuman solidariamente este "despilfarro", devuelvan este montante a partes iguales y lo destinen a gasto social, en concreto a la lucha contra la violencia de género.

Sobre este asunto, ha señalado que "un niño de Primaria tardaría menos de 15 minutos en descargarse el logo de Internet" y ha manifestado que pagar este dinero supone una "chapuza que merece responsabilidades y explicaciones".

AGRICULTURA Y PULSERAS ANTIMALTRATO

A preguntas de los medios, sobre la petición de revisión urgente de las ayudas a la sequía que ha lanzado el PP, Gutiérrez ha defendido que el PSOE es un partido que "ayuda rápido y con ambición a agricultores y ganaderos", una defensa que también viene avalada de su posición para buscar un frente común "frente a los recortes de la PAC", tras la celebración del Comité de las Regiones.

Por otro lado, preguntado por la petición de Vox para que la consejera de Igualdad, Sara Simón, comparezca en las Cortes para informar cómo afecta en la región el fallo de las pulseras telemáticas antimaltrato, se ha sumado a la posición del presidente regional, Emiliano García-Page, de abordar este tema con cautela, añadiendo que Simón no es quien tiene que informar sobre ello, porque no tiene competencias en seguridad ciudadana.