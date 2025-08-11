PSOE pide al equipo Gobierno toledano que explique si está usando a trabajadores del Plan de Empleo para fines privados

TOLEDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista, después de que CCOO haya denunciado que el Ayuntamiento de Toledo está utilizando al personal contratado por el programa de Apoyo activo al Empleo para realizar tareas de poda y desbroce en jardines privados de la ciudad, ha exigido al equipo de Gobierno que revele los criterios o su inexistencia para estas actuaciones y que hagan público un listado con lugares, personas y presupuestos implicados.

En nota de prensa, tras calificar de "inadmisible" que "el alcalde de Toledo utilice los planes de empleo para beneficiar amigos", los ediles socialistas han denunciado que se trata de "un desvío inaceptable de recursos públicos, que deberían destinarse de forma prioritaria y exclusiva a la mejora de infraestructuras y servicios de titularidad municipal".

"Los planes de empleo no son un regalo para amigos o colectivos afines, son una herramienta para mejorar Toledo y servir a toda la ciudadanía", precisan desde el principal grupo de la oposición, que ha insistido en pedir que expliquen públicamente qué criterios, si es que existen, se han aplicado para autorizar intervenciones en inmuebles privados.

De igual modo, han reclamado la publicación inmediata de un listado exhaustivo con todas las actuaciones impulsadas por la Concejalía de Promoción Económica y Empleo que se desarrollen en espacios privados: con la ubicación exacta, las personas que trabajan en ellas y el presupuesto detallado asignado a cada una.

"Exigimos transparencia total. Queremos saber dónde, cómo y para quién se están usando los fondos públicos. El dinero de los toledanos y las toledanas debe invertirse en beneficio del conjunto de la ciudad y no en actuaciones privadas fuera del ámbito estrictamente municipal", han insistido desde el PSOE, que ha precisado que los planes de empleo son una herramienta clave para la inserción laboral y la mejora de servicios públicos, y que su utilización para fines ajenos al interés general "no solo es un error político, sino un agravio para la ciudadanía y una falta de respeto al dinero de todos y de todas".