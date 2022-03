El PSOE pide a Núñez "unidad" ante las medidas para paliar la crisis y lamenta sus "mensajes falsos" sobre impuestos

TOLEDO, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha pedido "unidad" al presidente regional del PP, Paco Núñez, ante las medidas del Gobierno central para paliar la crisis derivada de la invasión de Ucrania, al tiempo que ha lamentado sus "mensajes falsos" sobre impuestos en la Comunidad Autónoma.

En rueda de prensa, el portavoz de Empleo del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Antonio Sánchez Requena, ha dicho que el PP regional tiene la "oportunidad importante" de responder a una demanda que comparte la sociedad, como es la "unidad".

"La primera posibilidad para ganar y afrontar esta guerra de la mejor manera posible es la unidad", ha indicado, para pedir a Núñez que reconozca que las cosas se están haciendo bien y que el paquete de medidas del Gobierno central "es muy contundente" para ayudar a familias, trabajadores y empresas.

Por ello, ha dicho no entender las declaraciones de Núñez y el PP en las que "son incapaces" de reconocer que las medidas son "indispensables" y ha subrayado en que si no son capaces de hacerlo es porque "no les importan" las personas y "lo único que tienen en mente" son los intereses electorales.

EL PP VUELVE A "MENTIR"

De igual modo, ha criticado también que los 'populares' vuelvan a "mentir" con los impuestos y vuelvan a hablar mal de la región y de "infierno fiscal". "Algo que es absolutamente falso y peligroso porque con este tipo de mensajes pueden ponerse en riesgo posibles inversiones en la Comunidad Autónoma".

Con todo, ha asegurado que en Castilla-La Mancha se pagan menos impuestos que la media nacional y hay menos impuestos propios que las regiones gobernadas por el PP o se paga menos por IRPF que la Comunidad Autónoma de Galicia.

"En Castilla-La Mancha se han bajado los impuestos recientemente con motivo de la Ley de Despoblación y la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos regionales de 2022, con una filosofía clara: si hay que hacer un esfuerzo fiscal hay que hacerlo con justicia para apoyar a quienes más dificultades tengan", ha concluido.