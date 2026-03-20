PSOE pide al PP que "deje de boicotear" la negociación con sindicatos para la recuperación de la carrera sanitaria

El diputado del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Antonio Sánchez Requena. - PSOE

TOLEDO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha pedido al PP en la región que deje de "boicotear" las negociaciones del Gobierno autonómico con los profesionales sanitarios para alcanzar un acuerdo y reconocer por ley la carrera profesional que demandan y que, ha recordado, eliminaron los 'populares' en 2012.

En rueda de prensa en la sede regional del PSOE, el diputado del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Antonio Sánchez Requena ha apuntado "si el PP de Núñez quisiese que esto avanzase, seguramente callaría un poco más y dejaría que hable la mesa de negociación".

"El PP, que es el partido al que todo el mundo reconoce como el de los recortes en la sanidad pública, el de la desinversión en la sanidad pública, tiene que dejar de boicotear los intentos por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha con los profesionales sanitarios para alcanzar un acuerdo para que tengan reconocida esa carrera profesional", ha añadido y "dejar de poner palos en la rueda y de enredar".

Sánchez Requena ha criticado el "interés" del presidente regional del PP, Paco Núñez, de que "no avance la región" y así "desgastar" al Gobierno, si bien se ha mostrado convencido de que "si a la ciudadanía de Castilla-La Mancha le preguntamos si prefiere que pongamos la sanidad en manos del señor Núñez o que Gobierno de Castilla-La Mancha y los profesionales sanitarios se pongan de acuerdo para recuperar la carrera profesional, seguramente de forma muy mayoritaria, la ciudadanía de Castilla-La Mancha lo tiene claro".

Y, en este punto, ha señalado cómo ha sido el Gobierno del presidente Page el que ha ido recuperando, año a año, derechos para los profesionales y ha ido invirtiendo en la sanidad pública para sacarla de la situación en la que la dejó el PP, y cómo ahora es el que quiere recuperar la carrera profesional sanitaria "que el PP se cargó en sus cuatro años de gobierno".

Asimismo, ha aludido a la visita a Castilla-La Mancha este sábado del secretario general del PP nacional, Miguel Tellado, y le ha dado la bienvenida, porque "siempre es mejor poder hablar con quién manda que con su intermediario", ha aseverado en referencia Núñez, y ha ironizado con que "mañana tengamos la foto no solo del títere, sino también del titiritero".

Sobre todo, porque, como ha recordado, esta tierra tiene "retos muy importantes que afrontar", y ya que el Gobierno regional y la sociedad "los tiene claros" es necesario que enfrente los tengan claros también, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

"Le pedimos al señor Tellado que no solo venga los sábados a hablar con el señor Núñez, le pedimos que ya que pasa por Castilla-La Mancha, intente hacerlo los jueves que tenemos pleno, porque así podremos tener claro si lo que vota el PP de Castilla-La Mancha y el señor Núñez es fiable o no", ha concluido.