PSOE, PP, CS, Unidas Podemos y Vox, a la "caza" de votantes en el 'Martes' de Toledo

Publicado 14/05/2019 14:00:13 CET

TOLEDO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos a la Alcaldía de Toledo por PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox se han instalado en el Mercadillo de la ciudad, conocido popularmente como 'El Martes', para intentar cazar votantes, en su mayoría femeninas.

Y es que en torno al templete de La Vega, donde se instala cada semana este punto de venta ambulante, los diferentes partidos han desplegado sus puestos para repartir propaganda electoral y saludar a afines.

Sin duda, el "chiringuito" que mayor tirón ha tenido en esta jornada ha sido el del PP, que ha contado con la presencia de una figura de la política nacional, la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, que, aunque en funciones, ha tenido un gran reclamado entre las asiduas al Martes, donde ha arropado a la candidata a la Alcaldía de la ciudad, Claudia Alonso.

La diputada nacional, que no ha parado de saludarse y fotografiarse con todo aquel que se lo ha pedido, ha defendido, en declaraciones a los medios, ser una persona que se "patea la calle, no solo en campaña". "Estar hoy en Toledo es una satisfacción, me va parando todo el mundo. La gente me conoce y saben de mi cercanía", se ha congratulado.

"Hay gente que sé hace muchas fotos en campaña. Todo está bien en la viña, pero es bueno patear la calle cuando no estamos en campaña electoral, por eso es importante la política de cercanía. Si simulas que eres cercano y no lo has sido en tu vida se nota. Ya saben, algunos hasta se limpian las manos después de que les saluden", ha comentado a los periodistas.

A tan solo tres metros de donde el PP ha montado su kit de "campaña abierta", se encontraba la mesa informativa de Vox, con una menor afluencia, a pesar de que en ella estaban el candidato a la Alcaldía de Toledo, el artista Alberto Romero, y el secretario provincial de la formación, Luis Miguel Núñez Gil.

Gran despliegue ha realizado también el PSOE, cuya candidata, Milagros Tolón, también ha querido dejarse querer por las toledanas que cada semana, y de manera fiel, se dan cita en 'El Martes' aunque no ha coincidido con Pastor y Alonso. En compañía de buena parte de los ediles que aspiran a revalidar un asiento en el salón de plenos, Tolón ha repartido pelotas antiestrés, globos, abanicos, camisetas, y cacao para los labios para promocionar su candidatura.

A pocos metros de La Vega, los socialistas disponen también de una sede electoral en frente del Hospital de Tavera, desde donde pilotan parte de la campaña.

Tampoco se ha querido perder el evento Esteban Paños, candidato de Ciudadanos que aspira a ser el próximo alcalde de Toledo. Paños ha repartido sombreros de paja con el emblema naranja, que sin duda habrán resultado de gran utilidad a los numerosos visitantes del mercadillo capitalino, donde ya se ha notado el calor.

Los integrantes de la candidatura de Unidas Podemos José María Fernández, Pedro Labrado y Olga Avalos, también, aunque con una mesa bastante más discreta, han repartido propaganda a la entrada del Mercadillo.