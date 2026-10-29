PSOE, PP y Vox se unen en el "dolor" por el accidente de Urda con una declaración institucional en Cortes

Banderas a media asta en las Cortes de C-LM con motivo del accidente ferroviario de Urda. - CORTES DE C-LM

TOLEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla-La Mancha han dado el visto bueno este jueves a una declaración institucional en la que expresan su "unidad en el dolor" ante la tragedia ferroviaria ocurrida este miércoles en Urda (Toledo) y que ha costado la vida, hasta el momento, a 69 personas que viajaban en los dos trenes colisionados.

Los tres grupos parlamentarios --Socialista, Popular y Vox-- han aceptado el texto trasladado por el presidente de la cámara, Pablo Bellido, durante la reunión de la Junta de Portavoces para fijar el orden del día del pleno de la semana que viene, según ha informado el Parlamento autonómico en nota de prensa.

Este texto traslada el "más profundo dolor y condolencias" del conjunto de la Cámara Autonómica a las familias y allegados de las personas fallecidas en este trágico accidente, a la vez que muestra "apoyo, solidaridad y deseo de pronta recuperación a las personas heridas y afectadas por el accidente".

El Parlamento expresa además su "reconocimiento y agradecimiento" a la labor desempeñada por los servicios de emergencia, entidades sociales, personal sanitario y a todas las personas que a título individual se han volcado durante las últimas horas en la atención a víctimas y personas afectadas.

La declaración institucional expresa además la gratitud de la región "por todas las muestras de apoyo, afecto y colaboración recibidas desde comunidades autónomas y países vecinos, que evidencian el alcance de esta tragedia que nos conmociona a todas y a todos y que nos une en el dolor, el respeto y la atención de las necesidades de las personas afectadas".

Esta muestra de unidad ante el accidente de este miércoles entre un tren AVE y un tren Iryo se produce durante la primera jornada de luto oficial decretada por los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha, que se extiende hasta el sábado 31 de octubre, periodo en el que las banderas institucionales ondean a media asta en los exteriores de la sede del Parlamento, en el convento de San Gil de Toledo, y lucen en sus interiores con crespones negros, como ha ocurrido este jueves en las reuniones de los órganos de dirección de la Cámara, en la Sala de la Mesa.