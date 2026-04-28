PSOE presume de datos y arremete contra Tellado por "venir a C-LM a hablar mal" de la región

El secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas. - PSOE

TOLEDO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha, que ha celebrado los datos que deja la Encuesta de Población Activa conocida este martes, ha arremetido contra los "insultos" de dirigentes del PP como su secretario general, Miguel Tellado, y el propio presidente del PP regional, Paco Núñez, que ayer en Toledo se dedicaron únicamente a "hablar mal" de la región.

Así lo ha indicado el secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas, que ha destacado que la región haya cerrado el último trimestre con la mayor cifra de población activa de este periodo en toda su historia, y también con la mayor cifra de personas ocupadas en este trimestre, después de crear 32.700 nuevos empleos en los últimos 12 meses.

Según informa el partido, García-Navas ha señalado que con estos datos, "se puede constatar cómo se ha reducido el paro a la mitad del que dejó el PP y que año tras año en nuestra región hay más empleo y menos paro".

En este contexto, ha puesto en valor la próxima firma del Plan Regional de Vivienda, y la presentación de la convocatoria de refuerzo del Plan de Retorno del Talento Joven.

"No nos olvidemos de que Castilla-La Mancha fue pionera en el país en este tipo de programas, cuyo éxito constatado ha hecho que otras comunidades autónomas impulsen medidas parecidas, incluso el propio Gobierno de España. Con un poco de ayuda se consigue que muchos chavales que tuvieron que irse de Castilla-La Mancha en los momentos más duros hayan vuelto", ha aseverado.