El PSOE de Puertollano expulsa a un militante tras constatar su condena por acoso

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 14 (EUROPA PRESS)

La agrupación local del PSOE de Puertollano (Ciudad Real) ha anunciado este sábado la suspensión de militancia de un militante "de base" tras constatar que ha sido condenado por acoso en instancia judicial.

En un comunicado difundido en las redes sociales, la ejecutiva local del PSOE de Puertollano explica que ha tomado esta decisión en cumplimiento del código ético que prevé estas circunstancias.

El PSOE asegura que ha confirmado "lo que desde hace unos pocos días se ha venido insinuando en redes sociales", y que una vez conocida la persona a la que se señalaba y confirmado "lo que ha sido hasta ahora un comentario", la Ejecutiva Local, de acuerdo con la Ejecutiva Provincial, ha procedido "de inmediato" a suspender de militancia a la persona afectada, "por lo que desde las 13.00 horas de este sábado causa baja en su condición de militante del PSOE".

"El PSOE dispone de un Código Ético y de Conducta que determina la cultura ética y que orienta el comportamiento de todas las personas que se identifican ante la sociedad con el PSOE, sus militantes, cargos institucionales y orgánicos, sus trabajadores, incluso simpatizantes y personas voluntarias", señala el comunicado. "Este código refleja el espíritu y los valores de los hombres y mujeres del PSOE", recalca.

Para el PSOE, "todas las personas que se encuentran bajo el ámbito de aplicación del Código Ético y de Conducta del PSOE reconocen entre otros, como valores supremos la honestidad, la transparencia, el respeto, la responsabilidad, la igualdad*".

Por tanto, prosigue, "no cabe en el PSOE una persona que a título personal, sin tener ningún cargo público ni del partido, ha quedado acreditado haber tenido una actitud en el ámbito privado que es contraria a nuestros valores éticos y de conducta".

"En cuestión de valores y de conducta, el PSOE no rebaja para los suyos lo que exige para los adversarios políticos, sino que por el contrario establece un mismo nivel de exigencia, cueste lo que cueste, caiga quien caiga", concluye.