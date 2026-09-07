PSOE reprocha a Núñez que se "pegue a las crisis" para "sacar tajada" política y no esté en las reivindicaciones de C-LM

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre. - PSOE

TOLEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, ha criticado que el presidente regional del PP, Paco Núñez, se "pegue a las crisis para sacar tajada" política y le ha reprochado que "jamás" se le ve en lo que se refiere a las reivindicaciones para la región.

Así se ha pronunciado Maestre este lunes en rueda de prensa, donde ha reconocido que la gestión de la crisis migratoria en Ceuta "podría haber sido mejor" pero ha criticado que Núñez se preste a "intentar sacar tajada política" de este asunto "porque no tiene nada que decir" sobre los intereses de la región.

"Nadie se va a sorprender porque sabemos cómo funciona: calla cuando el PP lleva a cabo políticas que dañan a Castilla-La Mancha y, cuando no hay gobierno del PP, no tiene nada que decir en interés de Castilla-La Mancha", ha apuntado.

Para Maestre, el "mutismo" del líder del PP autonómico en lo que se refiere a los asuntos que competen a la región "refleja su falta de liderazgo", lo que hace, ha añadido, que "solo saque la cabeza cuando hay un conflicto ajeno".

Por todo ello, ha defendido que es hora de que la región tenga "políticos que defiendan de verdad" los intereses castellanomanchegos. "Si el PP no quiere, que siga equivocándose, pero es un riesgo social y político", ha comentado.

En contraposición a todo ello, Maestre ha asegurado que el PSOE regional va a "seguir diciendo las cosas claras" y demandando soluciones para cuestiones como la financiación autonómica o el agua.

REPROCHA LA POSICIÓN DE EUROPA EN CEUTA

En cuanto a su propia posición con respecto a la crisis migratoria, Cristina Maestre cree que la Unión Europea está mandando un mensaje de debilidad "intolerable" y ha recordado que la frontera española con Marruecos es también una frontera europea.

En este punto, ha incidido en que la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) tiene que tener "un papel relevante" y "para eso hay que invertir y aumentar el presupuesto en seguridad", recordando que los problemas migratorios "no solo se producen en el sur de España" sino que se han visto "en otras muchas regiones de Europa".