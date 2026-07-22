El PSOE de Santa Cruz de la Zarza condena el ataque contra su sede y reivindica el respeto al pluralismo democrático - PSOE

TOLEDO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Santa Cruz de la Zarza ha condenado el ataque contra su sede después de que la pancarta identificativa situada en la fachada apareciera arrancada y rota.

La Agrupación Local considera que este tipo de acciones trascienden el mero daño material y suponen "un ataque a los principios de convivencia, respeto y pluralismo político que deben regir en una sociedad democrática", ha informado en nota de prensa.

Desde la organización socialista han señalado que la pancarta no contenía ningún lema ni mensaje, sino que se limitaba a identificar la sede del partido, por lo que lamentan que se haya producido un acto de estas características contra un símbolo que representa a una formación política plenamente democrática.

El PSOE de Santa Cruz de la Zarza ha recordado que la Constitución Española propugna el pluralismo político como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico y reconoce el papel fundamental de los partidos políticos como instrumentos de participación democrática y de expresión de la voluntad popular.

Por ello, consideran que "cualquier ataque dirigido contra la representación de una formación política resulta incompatible con los principios de respeto y convivencia que deben prevalecer en democracia".

Los y las socialistas han hecho un llamamiento a preservar el respeto entre las distintas sensibilidades políticas y a "rechazar cualquier comportamiento que pretenda intimidar o menoscabar la participación democrática".

La Agrupación ha subrayado que "el pluralismo político constituye uno de los pilares de nuestro sistema democrático y debe ser protegido y respetado siempre. Cuando se ataca la presencia de una opción política legítima en el espacio público, no solo se ocasiona un daño material, sino que se deteriora la convivencia democrática que entre todos hemos construido".