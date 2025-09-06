PSOE subraya que la "apuesta" de Junta servirá para que las familias hagan un "menor esfuerzo" en este inicio de curso

TOLEDO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Toledo, Tita García Élez, ha subrayado este sábado el contraste entre la "política de crispación" del PP y el modelo de gestión del PSOE y del presidente, Emiliano García-Page, "centrado en ayudar a la gente con hechos, no con ruido ni con odio".

García Élez, en declaraciones a los medios de comunicación desde el municipio toledano de El Bercial, donde ha participado en sus fiestas patronales, ha puesto como ejemplo el próximo curso escolar, explicando que "gracias a la apuesta decidida y progresista del Gobierno regional, las familias de Castilla-La Mancha van a tener que hacer este año un menor esfuerzo económico que en cualquier otra comunidad autónoma".

Ha destacado así que la región contará con más de 530 docentes nuevos, superando los 33.000 profesionales dedicados a la educación, "lo que permite mejorar la calidad y la igualdad de oportunidades", ha apuntado.

Además, García Élez ha resaltado la medida pionera de este año: "Más de 5.100 estudiantes van a poder matricularse gratis por primera vez en el primer curso de la Universidad de Castilla-La Mancha. Esto sí es apostar de verdad por la igualdad, porque desde el PSOE y desde el Gobierno de Page creemos que la educación es la herramienta fundamental para acabar con la desigualdad".

Para concluir, Tita García Élez ha defendido que ese es "el modelo socialista: estar junto a la gente, solucionar los problemas reales y garantizar que ningún joven de Castilla-La Mancha se quede sin estudios superiores por cuestión económica. Frente a los discursos del odio y la resignación, el PSOE responde con hechos y avances en igualdad para toda la sociedad".

"DISCURSO DE ODIO" DE VOX

Por otra parte, García Élez ha exigido al presidente regional del PP, Paco Núñez, que abandone "su silencio absoluto" y condene públicamente el "discurso de odio" pronunciado en las Cortes de Castilla-La Mancha por el líder autonómico de Vox, David Moreno, que, ha remarcado, "no puede consentirse ni permitirse en democracia".

Así, ha reiterado que "el PSOE lo tiene claro: condenamos radicalmente este tipo de ataques y discursos que cruzan todas las líneas rojas del respeto y la convivencia, porque en política no todo vale", según han informado los socialistas en nota de prensa.

En cambio, ha lamentado que "asistimos al silencio absoluto del PP de Castilla-La Mancha y de Paco Núñez". "Aquí callarse es otorgar y, con este silencio cómplice, el señor Núñez demuestra que le pesan más los sillones en ayuntamientos y diputaciones que la defensa de la democracia y los derechos fundamentales".

La dirigente socialista ha instado al líder regional del PP a "levantar la voz y dejar claro a sus socios de gobierno que la convivencia está por encima de cualquier interés partidista" y a rechazar con firmeza "que se culpe a un gobierno de delitos ajenos, pues los responsables de un delito son siempre los delincuentes y nunca un colectivo o una institución".